Ο παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκαν οι Βρετανικές Βάσεις την Δευτέρα 2 Μαρτίου, έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους πολίτες. Ορισμένοι από αυτούς ανάρτησαν φωτογραφίες με στήλες νεφών, θεωρώντας λανθασμένα ότι προέρχονται από περιοχές πάνω από την Κύπρο. Αυτό έχει οδηγήσει σε συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο της επίθεσης κατά της χώρας μας, ή αν πρόκειται για επιθέσεις που αφορούν γειτονικές χώρες.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτές οι εικόνες αφορούν εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, καθώς και τις προσπάθειες αναχαίτισης τους από την αεράμυνα του Ισραήλ, μερικές φορές ακόμη πάνω από τον Λίβανο.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν να παρατηρούνται αυτές οι εικόνες από την Κύπρο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων τόσο από το Ισραήλ, όσο και από τον Λίβανο.

Η καμπυλότητα της Γης και οι εξωατμοσφαιρικές καταρρίψεις

Τόσο η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, όσο και η τεχνολογία των βαλλιστικών πυραύλων ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο. Σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους, αυτοί συχνά εκτοξεύονται σε μεγάλα ύψη που ενδέχεται να ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα φτάνοντας σε εξωατμοσφαιρικά επίπεδα.

Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί από περιοχές της Κύπρου, είναι οι καταρρίψεις των πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ, σε εξωατμοσφαιρικό επίπεδο. Η ισραηλινή αεράμυνα, καταφέρνει στις πλείστες των περιπτώσεων να εξουδετερώνει αυτούς τους πυραύλους πριν επιστρέψουν στην ατμόσφαιρα και φτάσουν στους στόχους τους. Στην τελική φάση πτήσης τους, οι βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες υπερηχητικές, καθιστώντας τις προσπάθειες αναχαίτισης ακόμα πιο δύσκολες, εξ ου και κάποιοι δεν αναχαιτίζονται και πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Η καμπυλότητα της Γης καθώς και οι καλές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παρατήρηση εκτοξεύσεων και εξωατμοσφαιρικών καταρρίψεων πυραύλων σε τεράστιες αποστάσεις. Ένα τέτοιο φαινόμενο συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, οι πυραυλικές επιθέσεις ή οι εκτοξεύσεις δορυφόρων γίνονται σε ύψη που βρίσκονται πάνω από την ατμόσφαιρα ή στη στρατόσφαιρα, όπου το οπτικό πεδίο επεκτείνεται πολύ πιο μακριά από ό,τι στο έδαφος. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι σε θέση να παρατηρεί τέτοιες δραστηριότητες που συμβαίνουν σε περιοχές πολύ μακριά από αυτήν.

Ένα άλλο φαινόμενο που προκαλεί συχνά εντύπωση είναι η διέλευση δορυφόρων ή η εκτόξευση δορυφόρων. Οι εκτοξεύσεις αυτές συχνά πραγματοποιούνται σε περιοχές πολύ μακριά από την Κύπρο, ωστόσο, η καμπυλότητα της Γης επιτρέπει την παρατήρησή τους. Όπως για παράδειγμα το πέρασμα των δορυφόρων Starlink, οι οποίοι εκτοξεύονται από τις ΗΠΑ.

Η παρατήρηση αυτών των φαινομένων από την Κύπρο δημιουργεί συχνά σύγχυση, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, και η παρατήρησή τους είναι αποτέλεσμα της καμπυλότητας της Γης, που επιτρέπει στους παρατηρητές σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως την Κύπρο, να βλέπουν γεγονότα που συμβαίνουν μακριά τους.