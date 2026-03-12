Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί ανάμεσα στους κτηνοτρόφους παγκύπρια, που αναμένουν πώς και πώς την αυριανή κρίσιμη συνάντηση των αγροτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με τις θανατώσεις ζώων. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν τον τερματισμό των θανατώσεων ασυμπτωματικών ζώων και καθολικό εμβολιασμό, εμφανίζονται έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που πάρουν αρνητική απάντηση.

Αν και είχαν ετοιμάσει συγκέντρωση για αύριο στις 3 το απόγευμα στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου, προκειμένου να ενημερωθούν από τις αγροτικές οργανώσεις για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τελικά αυτή η σύσκεψη μετατέθηκε για το Σάββατο στις 9:30 το πρωί. Αυτό έγινε επειδή άλλαξε για τις 4 το απόγευμα η σύσκεψη στο Προεδρικό, που αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής.

«Αναλόγως με το τι θα απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέτοια θα είναι και τα μέτρα μας. Εάν μας πει σταματούν οι θανατώσεις των ζώων και θα βάλουμε τα εμβόλια θα συνεχίσουμε τις δουλειές μας. Εάν μας πει το αντίθετο, όμως, πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε εκείνο τον κόσμο που θα του πουν ότι θα σκοτώσουν όλα τα ζώα του. Θα φέρει ευθύνη και ο Πρόεδρος για το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος», ανέφερε στο philenews o κτηνοτρόφος, Παντελής Παντελή. Υπέδειξε δε πως υπάρχει μεγάλος θυμός ανάμεσα στους κτηνοτρόφους. «Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση, πώς υπάρχει θυμός. Δεν ελέγχεται τέτοιος θυμός και πρέπει να πάρουν το μήνυμα».

Υποστήριξε, ακόμη, πως δεν πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες για θανατώσεις, σε περίπτωση οριστικής αρνητικής απάντησης από την ΕΕ. «Όπως δεν τηρούμε τις οδηγίες και τους κανονισμούς για τους ρύπους, για το μαζούτ και για τα σκουπίδια που θάβουμε τόσα χρόνια, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και για εκείνα δεν υπάρχει θέμα ζωής ή θανάτου και προχωρούμε κανονικά και πληρώνουμε το πρόστιμο».

Εν τω μεταξύ, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν σήμερα, μέσω επιστολών, τη στήριξη σφαγείων, τυροκομείων, καθώς και άλλων επαγγελματιών που έχουν σχέση με τη διατροφική αλυσίδα. «Εμείς θέλουμε την έμπρακτη στήριξη από τους επηρεαζόμενους στη διατροφική αλυσίδα επειδή στο τέλος της ημέρας θα επηρεαστούν έμμεσα ή άμεσα», σημείωσε ο κ. Παντελή.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τετάρτης κτηνοτρόφοι από ολόκληρη την Κύπρο μαζεύτηκαν στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου για να αποτρέψουν τη θανάτωση 600 αμνοεριφίων ζωέμπορου της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι απέκοψαν δρόμο για 10 λεπτά και προειδοποίησαν πως, εάν συνεχιστούν οι θανατώσεις, θα κλείσουν το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα λιμάνια και οδικές αρτηρίες.