Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, σε συνδυασμό με τα έργα που γίνονται από τα δημόσια έργα στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7.30 το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, στην κατεύθυνση προς επαρχία Αμμοχώστου, παρά την έξοδο προς Λειβάδια, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Από τη σύγκρουση ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο για να τύχει ιατρικών εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, παρά την έξοδο προς Ορόκλινη, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Στα σημεία των δύο συγκρούσεων μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορία και εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι, στον αυτοκινητόδρομο, λόγω των οδικών συγκρούσεων, προκλήθηκε συμφόρηση της τροχαίας κίνησης.

Τα οχήματα έχουν πλέον μετακινηθεί εκτός του δρόμου, με την κυκλοφορία να συνεχίζει αυτή την ώρα κανονικά.