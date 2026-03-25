Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να αντικατασταθούν τις επόμενες ημέρες από άλλα πλοία στην περιοχή της Κύπρου.

Οι ελληνικές αρχές, ωστόσο, αποφάσισαν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή μετά από επαναξιολόγηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άλφα Ελλάδας, οι ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Κύπρο για όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις και τις συνθήκες της περιοχής.

Ήδη, τα τέσσερα F-16 που είχαν μεταφερθεί από τη Σούδα άλλαξαν, με νέα αεροσκάφη από άλλες πολεμικές μοίρες και νέους χειριστές να έχουν ήδη αντικαταστήσει τα προηγούμενα. Αναμένεται επίσης ότι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα αντικατασταθούν από άλλα πολεμικά πλοία. Όπως τονίζεται, η πρόθεση της Ελλάδας να κρατήσει τις δυνάμεις στην περιοχή είναι δεδομένη.