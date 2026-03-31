Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, με φόντο το καυτό ζήτημα των αναπτύξεων στην περιοχή της Αγίας Θέκλας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής, Κυριάκου Χατζηγιάννη, και του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κώστα Κωνσταντίνου, οδήγησε σε πρωτοφανή ένταση, με τον τελευταίο να αποχωρεί από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν οι αιχμές του κ. Χατζηγιάννη περί αδιαφάνειας και φωτογραφικών αναθέσεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής απευθύνθηκε στον κ. Κωνσταντίνου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δώσατε στον φίλο σας να κάνει αντιμελέτη», αναφερόμενος στη μελέτη ειδικού εμπειρογνώμονα που διενεργήθηκε για λογαριασμό των υπηρεσιών μετά την αρχική μελέτη για τις αναπτύξεις στην περιοχή.

Ο κ. Κωνσταντίνου, εμφανώς ενοχλημένος, απέρριψε τις κατηγορίες, τονίζοντας πως δεν αποδέχεται τέτοιου είδους υπαινιγμούς. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο κ. Χατζηγιάννης έδωσε τον λόγο στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας, Παντελή Χατζηγέρου.

«Δεν θα κάτσω στη θέση μου, θέλω διαφάνεια», φώναξε ο κ. Κωνσταντίνου πριν αποχωρήσει οριστικά από τη συνεδρία, αφού προηγουμένως υπήρξε έντονος διάλογος που κατέληξε στην προτροπή του προέδρου προς τον γενικό διευθυντή να αποχωρήσει αν δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες.

Πριν την έκρηξη, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, ενημέρωσε την Επιτροπή πως η 2η συμπληρωματική μελέτη ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, σημειώθηκε πως υπάρχουν «ευαίσθητα στοιχεία» που χρήζουν προσεκτικής διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην Ad Hoc Επιτροπή και στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες ακολουθούν τα προβλεπόμενα.

Ενώ στη Λευκωσία οι τόνοι ανέβαιναν για τα διαδικαστικά, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την πλήρη απογοήτευσή τους για το «πάγωμα» των αναπτύξεων που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο.

Ο Χρίστος Ζαννέττος δήμαρχος Αγίας Νάπας υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση ξεπερνά τον ένα χρόνο, προκαλώντας ασφυξία στην τοπική οικονομία.

Ο αντιπρόεδρος Σωτήρας, Αντώνης Κουμή, έκανε λόγο για την ανάγκη πανδημοτικής κινητοποίησης, τονίζοντας πως οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε απόγνωση.

Ο αντιδήμαρχος Λιοπετρίου, Μάρκος Κουμή, υπήρξε ιδιαίτερα καυστικός, κάνοντας λόγο για «σκοπιμότητα». «Η επαρχία μας είναι παραμελημένη. Τιμωρούμε τους νέους μας, ενώ βλέπουμε διαφορετική αντιμετώπιση και άλλου είδους αναπτύξεις σε άλλες περιοχές της Κύπρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο κλείσιμο της συνεδρίας, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης άφησε αιχμές και για τον τρόπο επικοινωνίας των κυβερνητικών τμημάτων, σημειώνοντας πως είναι ζήτημα σεβασμού οι μελέτες και τα έγγραφα να αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής και όχι μόνο στον πρόεδρο της Επιτροπής, υπονοώντας προσπάθεια παράκαμψης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.