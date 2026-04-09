Δηλώσεις αναφορικά με τους νέους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλιδής, κατά την επίσκεψη του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ενόψει των εορτών του Πάσχα. Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, ισχυρίστηκε σε ανάρτηση του, ότι η γυναίκα με το ψευδώνυμο «Σάντη» εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Σε κάθε δημοκρατικό κράτος υπάρχει σύνταγμα υπάρχουν θεσμοί, κανονισμοί. Όταν ο κυπριακός λαός με επέλεξε ως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσα διαβεβαίωση και όρκο στους νόμους και το σύνταγμα. Πρώτος εγώ, ως θεματοφύλακας του συντάγματος σέβομαι απόλυτα τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε στο αρχικό του σχόλιο ο κ. Χριστοδουλίδης.

Όσον αφορά την έλλειψη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, είπε ότι «εκείνο που καλώ όλους, τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία μας γενικότερα, είναι η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύσουμε τους νόμους και το σύνταγμα. Διαφορετικά πηγαίνουμε σε συνθήκες αναρχίας. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θέλει να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρνήθηκε να σχολιάσει τις σκιές που άφησε ο Μακάριος Δρουσίωτης, περί προσπαθειών συγκάλυψης της υπόθεσης από την Κυβέρνηση λέγοντας ότι «δεν έχω να σχολιάσω οτιδήποτε για το ποιες είναι ή δεν είναι οι προθέσεις του οποιουδήποτε. Η Κυπριακή κοινωνία είναι αρκετά ώριμη. Φυσικά και θα γίνει διερεύνηση μέχρι τέλους, γι’ αυτό λήφθηκαν και σχετικές αποφάσεις γι’ αυτό βάζουμε και ασφαλιστικές δικλείδες και την Εuropol. Φυσικά, θα γίνει, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλίμονο αν φτάσουμε να αμφισβητούμε τους θεσμούς και το κράτος. Ελεγχόμαστε καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες μας», κατέληξε.