Τη θέση ότι οι διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, πως ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις καταγγελίες του σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη», είναι πλαστές και χαλκευμένες, εξέφρασε σε νέα του ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Αυτούσια η ανάρτηση

Από την πρώτη μέρα που δημοσιοποίησα το άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του κράτους Δικαίου στην Κύπρο» το Προεδρικό, η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία έστησαν μια καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση αμφισβήτησης, παραπληροφόρησης και σύγχυσης.

Το άρθρο μου περιέχει στοιχεία που χρήζουν άμεσης και προσεκτικής διερεύνηση από ανεξάρτητους επαγγελματίες.

Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία θέληση από τον Χριστοδουλίδη και την κυβέρνηση του για κάτι τέτοιο.

Χθες έκανα μια δήλωση, στέκομαι σε αυτήν. Σήμερα είμαι εκτός Λευκωσίας για λίγες μέρες και δεν μπορώ να παρακολουθώ και να αντιδρώ. Θα κάμω μια παύση μερικών ημερών και θα τα πούμε μετά τις γιορτές.

Ένα μόνο έχω να πω, πλαστές και χαλκευμένες είναι οι διαβεβαιώσεις του κ. Χριστοδουλίδη πως ενδιαφέρεται να διερευνήσει.

Ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη

Καλές Γιορτές