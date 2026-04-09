Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για απόρριψη των εφέσεων του ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park και την οριστική παύση λειτουργίας του, εύλογα προκύπτει έντονη ανησυχία στην κοινωνία σχετικά με την τύχη των ζώων που φιλοξενούνται στον χώρο.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι, το ζήτημα αυτό δεν είναι απρόβλεπτο. Αντίθετα, κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις και έχει καταρτιστεί προκαταρκτικός σχεδιασμός για τη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναμένεται να αναλάβουν την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των ζώων και την επίβλεψη κάθε διαδικασίας μετακίνησης. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μπορεί να αναλάβει πτηνά και άλλα είδη που δύνανται να ενταχθούν σε ελεγχόμενο φυσικό περιβάλλον. Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί παραγωγικά και εξημερωμένα ζώα, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες μονάδες. Για τα άγρια και εξωτικά ζώα, όπως λιοντάρια και πίθηκοι, θα καταβληθούν προσπάθειες σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εξειδικευμένα καταφύγια, ώστε να μεταφερθούν σε χώρους του εξωτερικού (σε ευρωπαϊκές χώρες ή στην Αφρική), όπου θα μπορούν να ζήσουν υπό κατάλληλες και φυσικότερες συνθήκες.

Τονίζεται ότι η πρωταρχική προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των ζώων.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε:

να εφαρμοστούν άμεσα οι αναγκαίες διαδικασίες,

να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια,

και να προστατευθούν ουσιαστικά τα δικαιώματα και η ευημερία των ζώων.

Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού, με υπευθυνότητα και συντονισμό.

Τα ζώα δεν πρέπει και δεν θα αφεθούν στην τύχη τους.