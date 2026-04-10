Την κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής θα μοιραστεί πλήθος πιστών στην Πάφο, συμμετέχοντας στην περιφορά του Επιταφίου του Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώρου και του Καθεδρικού Ναού Αγίου Κενδέα, με κατάληξη την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο.

Συνεχίζοντας μια παράδοση δεκαετιών, ο Δήμος Πάφου διοργανώνει και φέτος την τελετή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, το Τακτικό Συγκρότημα του 8ου Συντάγματος Πεζικού της Εθνικής Φρουράς, την Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Πάφου και το Σώμα Σταυραετών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Επιτάφιος αναμένεται να καταλήξει στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου περίπου στις 9:30 μ.μ. Από τις 8:00 μ.μ., στην πλατεία θα μεταδίδονται τα Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου, σε απόλυτη συνάφεια με το πνεύμα της ημέρας και την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Η περιφορά του Επιταφίου του Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώρου θα αρχίσει περίπου στις 9:20 μ.μ. και θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή: οδός Αγίου Θεοδώρου – Πλατεία Κωστή Παλαμά – οδός 25ης Μαρτίου – Πλατεία Διονυσίου Σολωμού (Μνημείο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821) – Λεωφόρος Γ. Γρίβα Διγενή – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

Η καθιερωμένη πομπή θα σχηματιστεί με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου και των επισήμων. Για πρώτη φορά, η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου συμπράττει με τη Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Πάφου, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Αβραάμ και θα συνοδεύουν τιμητικό άγημα της Εθνικής Φρουράς και μέλη του Σώματος Σταυραετών.

Γύρω στις 9:40 μ.μ., από εξέδρα στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου θα ψαλεί δέηση, ενώ για ακόμη μία χρονιά η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Πάφου θα αποδώσει τον Επιτάφιο Θρήνο υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτήρη Καραγιώργη, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας βαθιά κατανυκτικής ατμόσφαιρας.