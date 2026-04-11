Η Κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

«Η Πολιτεία θα σταθεί με έμπρακτη στήριξη στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων», αναφέρει σε δήλωση του ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών της τραγωδίας, καθώς και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και αποδειχθούν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον», σημειώνει.