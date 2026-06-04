Επίσημα άνοιξε το κεφάλαιο αναπροσαρμογής του τρόπου με τον οποίο αμείβονται οι προσωπικοί γιατροί, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ενώ οι επιστημονικές εταιρείες που εκπροσωπούν τους γιατρούς προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση τους με τον ΟΑΥ με πολυσέλιδο σημείωμα μέσω του οποίου στην ουσία ζήτησαν λιγότερη γραφειοκρατία και κανονισμούς και περισσότερες αρμοδιότητες.

Το υπόμνημα των τριών εταιρειών (Κυπριακή Εταιρεία Προσωπικών Ιατρών, Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας και Εταιρεία Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής Κύπρου), περιλάμβανε, όπως πληροφορούμαστε, εννέα διαφορετικές κατηγορίες αιτημάτων αρκετά εκ των οποίων αφορούσαν αλλαγές σε ρυθμίσεις του λογισμικού του ΓεΣΥ, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία εντός του Συστήματος, αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί μέσω του Συστήματος, κατάργηση οριζόντιων κανόνων οι οποίοι περιορίζουν τις κινήσεις τους στο ΓεΣΥ αλλά και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των ασθενών τους και αλλαγές στα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζει ο ΟΑΥ, ώστε αυτά να συνδέονται περισσότερο με την ποιότητα των υπηρεσιών και όχι με την ποσότητα τους.

Σε κάποια από τα αιτήματα, όπως για παράδειγμα σε αυτά που σχετίζονται με τους εμβολιασμούς, οι επιστημονικές εταιρείες έθεσαν και θέμα αποζημίωσης τους και σίγουρα απαίτησαν αλλαγή των διαδικασιών που σήμερα ακολουθούνται, αφού όπως εδώ και καιρό υποστηρίζουν, είναι περίπλοκες και, μεταξύ άλλων, επιβαρύνουν τους γιατρούς.

Τα αιτήματα των γιατρών, καταγράφηκαν από τους εκπροσώπους του ΟΑΥ οι οποίοι δεσμεύτηκαν να τα μελετήσουν, χωρίς να απορρίπτουν το οτιδήποτε και χωρίς να θέτουν κόκκινες γραμμές.

Οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ, ωστόσο, έριξαν, επίσημα πλέον, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την αλλαγή της αναλογίας μεταξύ της κατά κεφαλή αποζημίωσης και της αποζημίωσης στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης.

Η πρόταση/ πρόθεση του ΟΑΥ δεν έπεσε βεβαίως ως κεραυνός εν αιθρία, αφού η διαδικασία αναπροσαρμογής του τρόπου αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αποζημιώσεις κατά 70% στη βάση του αριθμού των δικαιούχων που ο κάθε γιατρός έχει εγγεγραμμένους στον κατάλογο του και κατά 30% στη βάση κριτηρίων, κατά τις διαβουλεύσεις της προ ΓεΣΥ εποχής τα δεδομένα άλλαξαν και οι γιατροί αποζημιώνονταν κατά κεφαλήν.

Στην πορεία άρχισε η σταδιακή επιστροφή στον αρχικό σχεδιασμό και αυτή τη στιγμή οι γιατροί αποζημιώνονται με ποσοστά 80%-20% και ο ΟΑΥ προτείνει τώρα αναλογία 70%-30%.

Η πρόθεση του ΟΑΥ, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα μπει σε διαπραγμάτευση τόσο επί της ουσίας όσο και σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά κριτήρια και δείκτες απόδοσης που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της νέας αναλογίας, εάν φυσικά αυτή τελικά εφαρμοστεί. Δεδομένο όμως πρέπει να θεωρείται και το γεγονός ότι και οι γιατροί από πλευράς τους θα καταθέσουν στον Οργανισμό, τα αιτήματα τους και ενδεχομένως και τις κόκκινες γραμμές τους σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις τους.

Σημαντικό συστατικό της χθεσινής συνάντησης, η παρουσίαση από πλευράς ΟΑΥ, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης των γιατρών στη βάση των ποιοτικών κριτηρίων και των δεικτών απόδοσης που σήμερα εφαρμόζονται.

Η συνάντηση, ανέφερε στον «Φ» ο ανώτερος λειτουργός του ΟΑΥ, Πέτρος Νεοφύτου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του Οργανισμού με τις επιστημονικές εταιρείες.

Αρχικά, ο ΟΑΥ, παρουσίασε τα αποτελέσματα των δεικτών απόδοσης τα οποία είναι αρκετά ενθαρρυντικά αφού εντοπίζεται σημαντική βελτίωση.

«Υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση αλλά σίγουρα φαίνεται ότι έστω και με αργό ρυθμό η εικόνα βελτιώνεται σε όλους τους δείκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τον ΟΑΥ, πρόσθεσε, τέθηκε προς συζήτηση, «το θέμα της μετάβασης από την αναλογία 80%-20% στην αναλογία 70%-30% σε ό,τι αφορά τον τρόπο αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών και το συγκεκριμένο ζήτημα σίγουρα θα είναι ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν».

Η χθεσινή συζήτηση, είπε, «δεν αφορούσε την ουσία της πρότασης αλλά ενημερώθηκαν οι επιστημονικές εταιρείες και σίγουρα θα ακολουθήσει επίσημη πρόταση από τον Οργανισμό και διαβούλευση».

Για τον ΟΑΥ, συνέχισε, «ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το θέμα των ποιοτικών κριτηρίων και των δεικτών απόδοσης που θα ενταχθούν όταν γίνει η αναπροσαρμογή και, βεβαίως, αυτό το θέμα θα συζητηθεί και στο πλαίσιο του διαλόγου για τον τρόπο αποζημίωσης των γιατρών».

Τα αιτήματα των τριών επιστημονικών εταιρειών

Οι τρεις επιστημονικές εταιρείες θέτουν ως βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση του λογισμικού του ΓεΣΥ, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από τις υφιστάμενες διαδικασίες αυξάνουν τη γραφειοκρατία και περιορίζουν τον χρόνο που αφιερώνεται στους ασθενείς. Μεταξύ άλλων, ζητούν καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα των δικαιούχων, αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με τους ειδικούς γιατρούς, ευκολότερη διαχείριση εργαστηριακών αποτελεσμάτων και βελτιώσεις στη συνταγογράφηση και την επανάληψη συνταγών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα των παραπεμπτικών, με τους προσωπικούς γιατρούς να εισηγούνται την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης παραπεμπτικού για επανεξετάσεις, καθώς και τη διευκόλυνση των χρόνιων ασθενών που είναι ενταγμένοι σε μητρώα, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται ειδικούς γιατρούς χωρίς συνεχή έκδοση νέων παραπομπών.

Παράλληλα, εκφράζουν προβληματισμό για τη διάθεση ορισμένων εμβολίων και προτείνουν εμβόλια όπως του κοκκύτη, του τετάνου, του έρπητα ζωστήρα και του RSV να χορηγούνται από τα εμβολιαστικά κέντρα του υπουργείου Υγείας.

Ζητούν, επίσης, διεύρυνση των δυνατοτήτων συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπομπής για εργαστηριακές, απεικονιστικές εξετάσεις και συγκεκριμένες μαγνητικές τομογραφίες.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της επικοινωνίας με τους ειδικούς γιατρούς και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων υπενθύμισης προληπτικών εξετάσεων και παρακολούθησης ασθενών με χρόνια νοσήματα.