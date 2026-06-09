Με τη μοναδική ποινή που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, αυτή της ισόβιας κάθειρξης, καταδίκασε σήμερα (9/6) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού τον 25χρονο κατηγορούμενο για τη διπλή δολοφονία του Ανδρέα Κουζούπη και του 38χρονου Σλοβάκου David Chmelar.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα στις 30 Ιουλίου 2024 μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστρόβουνος της επαρχίας Λεμεσού, αφού προηγουμένως είχαν δολοφονηθεί με κυνηγετικό όπλο σε περιοχή του Αρακαπά.

Η καταδίκη επιβλήθηκε μετά την παραδοχή ενοχής του κατηγορούμενου σε δύο κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης. Η ποινή για το συγκεκριμένο αδίκημα αποτελεί τη μοναδική και ανώτατη ποινή που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 203, Κεφ. 154).

Το Κακουργιοδικείο, με ομόφωνη απόφασή του, επέβαλε στον 25χρονο δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Η απόφαση αυτή διαφοροποιείται από τη συνήθη πρακτική της επιβολής συντρεχουσών ισόβιων ποινών και έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης υπό όρους. Στην περίπτωση συντρεχουσών ποινών, ο καταδικασθείς δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα μετά την έκτιση 12 ετών φυλάκισης, το οποίο εξετάζεται από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία. Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, λόγω της επιβολής διαδοχικών ποινών ισόβιας κάθειρξης, η δυνατότητα υποβολής τέτοιου αιτήματος μετατίθεται μετά την έκτιση 25 ετών.

Tο Κακουργιοδικείο επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος «βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες», υπογραμμίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επρόκειτο για δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες εγκληματικές ενέργειες.

Στη σημερινή απόφαση γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση της τριπλής δολοφονίας με καταδικασθέντα τον Χριστάκη Θωμά, γνωστό ως «Λόκατζη», στην οποία το Εφετείο είχε επιβάλει διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με τρόπο που αφαίρεσε τη ζωή δύο ανθρώπων, επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση προς το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής.

Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα (8/6) η δικηγόρος του 25χρονου κατηγορούμενου και παρέδωσε γραπτό κείμενο με αγορεύσεις εστιάζει στο ζήτημα της διαδοχικότητας της ποινής. Στην προηγούμενη δικάσιμο (29 Μαΐου), ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, η Κατηγορούσα Αρχή, εκπροσωπούμενη από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας Ανδρέα Αριστείδη, παρουσίασε τα γεγονότα της υπόθεσης και διευκρινίστηκε ότι ο 25χρονος (δεύτερος) κατηγορούμενος δεν ήταν το πρόσωπο που χειρίστηκε το κυνηγετικό όπλο κατά τη θανάτωση των θυμάτων.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο 25χρονος κατηγορούμενος, μετά την επιβολή της ποινής του, αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση του συγκατηγορουμένου του, ο οποίος μέχρι σήμερα αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τα γεγονότα της διπλής δολοφονίας

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 30 Ιουλίου 2024 και μετά τις 23:00, ο δεύτερος κατηγορούμενος, μαζί με άλλο πρόσωπο, μετέβησαν με αυτοκίνητο στην περιοχή όπου βρίσκεται η δεξαμενή νερού στον Αρακαπά της επαρχίας Λεμεσού.

Κατά τη μετάβασή τους στο σημείο είχαν στην κατοχή τους κυνηγετικό όπλο. Περί τις 23:30, στο ίδιο σημείο μετέβησαν, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το άλλο πρόσωπο, ο Ανδρέας Κουζούπης και ο David Chmelar, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που οδηγούσε ο τελευταίος. Κατά τη συνάντηση των τεσσάρων προσώπων, ο 25χρονος κατηγορούμενος και το άλλο πρόσωπο, ενεργώντας από κοινού, φόνευσαν τον Ανδρέα Κουζούπη και τον David Chmelar.

Συγκεκριμένα, όπως είχε προμελετηθεί, τα δύο θύματα δέχθηκαν διαδοχικούς πυροβολισμούς στην περιοχή της κεφαλής με κυνηγετικό όπλο. Διευκρινίζεται ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν ήταν το πρόσωπο που χειρίστηκε το κυνηγετικό όπλο κατά τη θανάτωση των θυμάτων. Στη συνέχεια, το όχημα στο οποίο βρίσκονταν οι σοροί των δύο θυμάτων μεταφέρθηκε από τον δεύτερο κατηγορούμενο και το άλλο πρόσωπο στην περιοχή Ληστρόβουνος της επαρχίας Λεμεσού.

Εκεί το έσπρωξαν σε χωμάτινο κατηφορικό παράδρομο του δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου, όπου προσέκρουσε σε δέντρο και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκαν εύφλεκτη ύλη, συγκεκριμένα βενζίνη, έθεσαν φωτιά στο όχημα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς και οι σοροί των θυμάτων να απανθρακωθούν. Ο 25χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη τη 1η Αυγούστου 2024, στις 20:45, κατόπιν εκτέλεσης δικαστικού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του.