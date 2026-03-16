Στα βαθιά εισήλθε η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση διπλής δολοφονίας του Ανδρέα Κουζουπή και του 38χρονου Σλοβάκου φίλου του, David Chmelar, οι οποίοι φονεύθηκαν στις 30 Ιουλίου 2024 και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστόβουνος, στην επαρχία Λεμεσού. Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης, παρουσίασε σημαντικούς μάρτυρες κατηγορίας και τεκμήρια που ρίχνουν φως στις συνθήκες της διπλής δολοφονίας.

Πρόκειται για νεαρό φιλικό πρόσωπο του 1ου κατηγορούμενου που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος του εκμυστηρεύτηκε την πρόθεση να σκοτώσει τον Κουζουπή με κυνηγετικό όπλο. Ο δεύτερος μάρτυρας ήταν ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στη σκηνή, όπου βρέθηκαν απανθρακωμένα τα θύματα και διενήργησε τις σχετικές νεκροτομές, ενώ εξήγησε ότι ο Κουζουπής πυροβολήθηκε εξ επαφής.

Ο νεαρός μάρτυρας, λόγω της κακής ψυχολογικής του κατάστασης, ζήτησε όπως η γραπτή κατάθεσή του διαβαστεί από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο φίλοι, όπως είπε, πήγαιναν συχνά βόλτες με το αυτοκίνητο σχεδόν κάθε μέρα και τους άρεσε να ακούνε μουσική, καθώς ασχολούνταν με τα ηχοσυστήματα που είχαν στα αυτοκίνητά τους.

Όπως είπε στην κατάθεσή του, στις 13 Αυγούστου 2024, ο κατηγορούμενος του είπε ότι είχε πρόβλημα με τον Κουζουπή γιατί τον απειλούσε και τον πίεζε να αγοράσει ένα μεγάφωνο. «Αυτά μου είπε μια μέρα που πηγαίναμε περίπατο. Σε κάποια φάση μου είπε ότι ήθελε να τον δέρει επειδή τον απείλησε, αλλά ύστερα είπε ότι θα τον σκοτώσει και μάλιστα μου είπε ότι θα τον πέξει με το σσιπέττο.»

Σημείωσε ότι είπε στον 1ο κατηγορούμενο να μην κάνει τίποτα, γιατί θα φάει τη ζωή του στη φυλακή και ούτε πίστευε ότι θα το έκανε. Όπως είπε, στις 30 Ιουλίου, μετά από κλήση που έκανε στον φίλο του, κανόνισαν να πάνε για περίπατο και συγκεκριμένα να πάνε τη βόλτα τους στην παραλιακή, όπως έκαναν συνήθως αργά τη νύχτα.

Στις 22:30 το βράδυ της συγκεκριμένης ημέρας (ημέρα της δολοφονίας), πήρε τηλέφωνο τον κατηγορούμενο και αυτός του είπε ότι βρισκόταν στο σπίτι του θείου του και ότι θα τον καλούσε αργότερα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι πήγαινε στο σπίτι της αδελφής του. Το επόμενο τηλεφώνημα ήταν στις 22:40 (30/7/24), όταν τον πήρε ο κατηγορούμενος και του είπε: «Έπαιξα τον γείτο». Ο μάρτυρας, όπως είπε στην κατάθεσή του, σοκαρίστηκε και κατάλαβε τι εννοούσε με τον Ανδρέα Κουζουπή.

«Τον ρώτησα πού ήταν και με ποιον και μου είπε ότι ήταν με τον 2ο κατηγορούμενο, αλλά δεν μου είπε πού. Πήγα να τον ρωτήσω περισσότερα, αλλά μου είπε: ‘Πάω στο Ληστόβουνο να τον σύρω κάτω’ και μου έκλεισε το τηλέφωνο.» Κατά τις 1 τα ξημερώματα, όπως είπε, τον πήρε και πάλι ο φίλος του για να πάνε βόλτα και ήρθε να τον παραλάβει με την φίλη του. Αφού πήγαν περίπατο μέχρι το τέρμα της τουριστικής περιοχής και επέστρεψαν, τον άφησε στο σπίτι του και έφυγαν. «Μες στο αυτοκίνητο δεν είπαμε τίποτα.»

Όπως είπε, την επόμενη ημέρα, 31/7/24, ξύπνησε και διάβασε στις ειδήσεις ότι βρέθηκε καμένο όχημα στον Ληστόβουνο και μέσα ήταν δύο πτώματα. «Εγώ αμέσως κατάλαβα ότι είχε σχέση ο Π… με αυτό το πράγμα και ότι σκότωσε τον Ανδρέα Κουζουπή και ακόμη έναν άνθρωπο. Τον έπιασα τηλέφωνο και τον ρώτησα για την κουβέντα που διάβασα και μου είπε ότι ήταν αυτό που έλεγε τη νύχτα, δηλαδή ότι έπαιξε τον Ανδρέα, αλλά δεν μου είπε τίποτα άλλο.»

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας συναντήθηκε με τον φίλο και κατηγορούμενο, όπου πήγαν για περίπατο ο καθένας με το δικό του αυτοκίνητο και έκαναν στάση σε συγκεκριμένο σημείο, όπου μίλησαν για λίγο. «Εκεί είπε ότι ήταν μαζί με τον 2ο κατηγορούμενο την περασμένη νύχτα, αλλά δεν ήθελε να μου πει τίποτα άλλο. Δεν μου είπε πού βρέθηκαν και ούτε ότι τους έπαιξαν, ούτε ποιος ήταν ο άλλος που σκότωσαν. Το μόνο που μου είπε ήταν ότι ήταν μαζί με τον Γ… και έκαναν αυτό το πράγμα.»

Ο μάρτυρας αντεξετάστηκε από τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι τον κάλεσαν να αναφέρει τη σχέση που είχε με τον πρώτο κατηγορούμενο και πού πήγαιναν βόλτες τα βράδια με τα αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους ο οποίος κλήθηκε και αναγνώρισε σε φωτογραφίες το καμένο όχημα όπου εντοπίστηκαν οι δύο απανθρακωμένες σοροί. Εξήγησε ότι κατά την αυτοψία στο σημείο εντόπισε στην θέση του συνοδηγού του καμένου οχήματος, την απανθρακωμένη σορό του David Chmelar, ενώ στα πίσω καθίσματα βρισκόταν η σορός του Ανδρέα Κουζουπή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις νεκροτομές που διενήργησε επί των σορών και κατέθεσε τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που συνέταξε.

Σε σχέση με το πρώτο θύμα, David Chmelar, ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκλήθηκε από κυνηγετικό όπλο και διευκρίνισε ότι από τον πυροβολισμό αλλοιώθηκε η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου. Ακολούθως, υποδεικνύοντας σχετική φωτογραφία, εξήγησε ότι το πάνω μέρος του κρανίου του πρώτου θύματος είχε καταστραφεί ολοσχερώς λόγω του πυροβολισμού.

Ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Αριστείδης υπέδειξε στον ιατροδικαστή τρία μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία είχαν κατατεθεί στο Δικαστήριο ως τεκμήρια και ο μάρτυρας, αφού τα αναγνώρισε, ανέφερε ότι πρόκειται για σφαιρίδια που αφαίρεσε ο ίδιος από το κρανίο του David Chmelar κατά την νεκροτομή. Σε σχέση με το δεύτερο θύμα, Ανδρέα Κουζουπή, ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι ο θάνατός του προήλθε επίσης από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκληθείσα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Ο κ. Αριστείδης υπέδειξε στον ιατροδικαστή επτά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία κατατέθηκαν στο Δικαστήριο ως τεκμήρια, και ο ιατροδικαστής αναγνώρισε ότι τα αφαίρεσε ο ίδιος από το κρανίο του δεύτερου θύματος κατά την νεκροτομή. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής υπέδειξε ένα πλαστικό αντικείμενο, το οποίο ο ιατροδικαστής αναγνώρισε ως το πιστονάκι που επίσης εντόπισε εντός του κρανίου του δεύτερου θύματος. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, πρόκειται για πλαστικό αντικείμενο που αποτελεί μέρος ενός κυνηγετικού φυσιγγίου.

Σε ερώτηση του κ. Αριστείδη, κατά πόσο ο εντοπισμός του πλαστικού αντικειμένου εντός του κρανίου του δεύτερου θύματος μπορεί να οδηγήσει σε ιατροδικαστικά ευρήματα, ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι το δεύτερο θύμα (Κουζουπής) πυροβολήθηκε εξ επαφής ή σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, στο σημείο του αριστερού ματιού.