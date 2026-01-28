Μεγάλη καθυστέρηση καταγράφεται στην εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Ανδρέα Κουζουπή και του 38χρονου Σλοβάκου φίλου του, David Chmelar, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στις 30 Ιουλίου 2024 και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστόβουνος, στη επαρχία Λεμεσού. Η υπόθεση έχει σκαλώσει και η μόνη πρόοδος αφορά κατάθεση παραδεκτών γεγονότων.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα να αλλάζει δικηγόρο για τρίτη φορά. Η τελευταία δικηγόρος που τον εκπροσωπούσε υπέβαλε χθες (27/1) αίτημα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο να αποσυρθεί, καθώς, όπως ανέφερε, μετά από επικοινωνία με τον κατηγορούμενο διαφώνησαν στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Πρότεινε να του δοθεί η δυνατότητα να διορίσει νέο δικηγόρο, με τον οποίο θα συμφωνήσει στις θέσεις του και θα μπορέσει να τις προωθήσει.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου ρώτησε εάν έγιναν προσπάθειες να επιλυθούν οι διαφωνίες, με τη δικηγόρο να απαντά ότι οι θέσεις τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετες σε πολλά ζητήματα. Το Δικαστήριο έδωσε τον λόγο στον κατηγορούμενο, ο οποίος ανέφερε αρχικά πως θα αντιπροσωπεύσει μόνος του τον εαυτό του, ενώ θα εξετάσει και την εξεύρεση νέου δικηγόρου υπεράσπισης.

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και τόνισε προς τον κατηγορούμενο ότι δεν φαίνεται να διαθέτει τις απαραίτητες νομικές γνώσεις και ικανότητες για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ένα απλό αδίκημα τροχαίου, αλλά για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. «Θα προκύψουν σημαντικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του δικηγόρου. Ο δικηγόρος έχει διαφορετικό ρόλο», επισήμανε, τονίζοντας ότι έχει εγκριθεί εκπροσώπηση με νομική αρωγή.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ανέφερε ότι τον προβληματίζει έντονα ο χρόνος καθυστέρησης της εκδίκασης, τονίζοντας ότι πρόκειται για το σοβαρότερο αδίκημα του Ποινικού Κώδικα, που διαπράχθηκε σε βάρος δύο προσώπων. «Απομακρυνόμαστε πολύ από την ημερομηνία διάπραξης των αδικημάτων», σημείωσε ο κ. Αριστείδης, με το Δικαστήριο να υπογραμμίζει ότι το θέμα είχε τεθεί και σε προηγούμενες δίκες, σε παρόμοια αιτήματα. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ωστόσο ένσταση στο αίτημα αποχώρησης της δικηγόρου.

Ερωτηθείς ο κατηγορούμενος από το Δικαστήριο εάν έχει κατά νου κάποιον δικηγόρο, απάντησε αρνητικά, λέγοντας όμως ότι θα προσπαθήσει να βρει. Ο δικηγόρος του 1ου κατηγορουμένου δεν διαφώνησε στο αίτημα απόσυρσης, τονίζοντας ότι σέβεται το δικαίωμα του δεύτερου κατηγορούμενου να έχει δικηγόρο που θα χειριστεί την υπεράσπισή του δίκαια.

Καταληκτικά, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι αν και η ακροαματική διαδικασία είχε ξεκινήσει και είχαν κατατεθεί παραδεκτά γεγονότα, βρέθηκε προ εκπλήξεως, καθώς για άλλη μια φορά ζητήθηκε άδεια αποχώρησης του δικηγόρου του 2ου κατηγορούμενου, επισημαίνοντας τη μεγάλη καθυστέρηση.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα αποχώρησης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν δικηγόρο να παραμείνει στην υπόθεση, εφόσον το αίτημά του είναι να αποσυρθεί λόγω διαφωνιών. Επεσήμανε για άλλη μια φορά στον κατηγορούμενο τις δυσκολίες που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σχετικές πρόνοιες του νόμου τις οποίες το Δικαστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει, σε περίπτωση που δεν βρει νέο δικηγόρο αλλά επιθυμεί να έχει. Η υπόθεση ορίστηκε στο τέλος του μήνα, μην αφήνοντας άλλο περιθώριο στον κατηγορούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες αφορούν, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, φόνο εκ προμελέτης, εμπρησμό αυτοκινήτου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και εμπρησμό κρατικού δάσους. Ο 1ος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για προμήθεια ναρκωτικών, ενώ ο 2ος για κατοχή ναρκωτικών. Όπως είναι γνωστό, κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές και συναλλαγές σχετικές με ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι, κατά την ανάκρισή τους, παραδέχθηκαν εμπλοκή στην υπόθεση, οι καταθέσεις τους αντικρούονται ως προς το ποιος πάτησε τη σκανδάλη.