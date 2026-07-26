Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν ο Δήμος Λεμεσού και η Στέγη Χορού Λεμεσού, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση δημοτικών χώρων για την υλοποίηση των δράσεων της Στέγης και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της χορευτικής δημιουργίας στην πόλη.

Η συμφωνία υπογράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου από τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη και το μέλος του ΔΣ της Στέγης Χορού Λεμεσού, Ξάνθια Μπελίντα Παπαβασιλείου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας με κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της Λεμεσού.

Για τη Στέγη Χορού, η συμφωνία αποτελεί «ουσιαστική αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς της στον πολιτισμό της πόλης» όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η συνεργασία θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στη Λεμεσό.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Λεμεσού καθίσταται θεσμικός υποστηρικτής της Στέγης Χορού Λεμεσού. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της χορευτικής και χορογραφικής κοινότητας της Λεμεσού.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Στέγη Χορού τα τελευταία χρόνια λειτουργεί χωρίς μόνιμη έδρα, με αποτέλεσμα η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για πρόβες, εργαστήρια και εκδηλώσεις να αποτελεί διαρκή πρόκληση. Μετά την αποχώρησή της από τον προηγούμενο χώρο της, συνέχισε να υλοποιεί το πρόγραμμα και τις φιλοξενίες της σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, αναζητώντας παράλληλα μια πιο σταθερή λύση για τις ανάγκες της.

Η δέσμευση του Δήμου να λειτουργήσει ως θεσμικός υποστηρικτής δημιουργεί προϋποθέσεις μεγαλύτερης σταθερότητας για τη λειτουργία της.

Η Στέγη Χορού Λεμεσού ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία πέντε ομάδων σύγχρονου χορού της πόλης, ως ο πρώτος οργανωμένος φορέας στην Κύπρο αφιερωμένος αποκλειστικά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού σύγχρονου χορού. Μέχρι σήμερα λειτουργεί ως οργανισμός που διοικείται από καλλιτέχνες, στηρίζοντας την καλλιτεχνική έρευνα, την παραγωγή νέων έργων, τις διεθνείς συνεργασίες και την εξωστρέφεια της κυπριακής χορογραφικής κοινότητας.