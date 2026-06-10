Κατόπιν απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ανοίγει ο δρόμος για αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού, εξαιρουμένου του ΧΑΔΑ στο Βατί.

Το έργο ανατίθεται στην εταιρεία CYFIELD ENGINEERING AND CONTRACTING PUBLIC LIMITED έναντι ποσού €6.332.838,73 πλέον ΦΠΑ.

Παράλληλα, με την πιο πάνω προσπάθεια που καταβάλλεται, επιδιώκεται και η αποτροπή πέναλτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είχε παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για το γεγονός ότι δεν προχώρησε στη διαχείριση των ΧΑΔΑ. Η Κύπρος δεν είχε εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούσε την Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων.

Με βάση τη σύμβαση που έχει κατακυρωθεί, το κόστος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Λεμεσού θα ανέλθει σε €7.524.177 (6.322.838 πλέον ΦΠΑ €1.201.339).

Για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Λεμεσού είχαν υποβληθεί τέσσερις προσφορές και όλες ήταν αυξημένες μεταξύ 15 – 22,5% από την εκτίμηση της αρμόδιας κρατικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, οι προσφορές ήταν οι ακόλουθες:

>> Iacovou Brothers (Construction LTD) προσφορά για €6.493.700. Το ποσό ισοδυναμεί με 22,52% αύξηση με βάση την εκτιμημένη αξία.

>> Medcon Construction LTD. Κατέθεσε προσφορά για €6.887.093,69 που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 29,95% σε σχέση με την εκτιμημένη αξία.

>> Lambrou and Poutziouris Construction Ltd. Υπέβαλε προσφορά για €6.100.000,00 και ήταν κατά 15,09% ψηλότερη από την εκιμημένη αξία.

>> Cyfield Engineering and Contracting Public Limited. Υπέβαλε προσφορά για €6.332.838 που ισοδυναμεί με υπέρβαση της εκτιμημένης αξίας κατά 19,49%.

Τελικά, η προσφορά κατακυρώθηκε στον εταιρεία Cyfield Engineering and Contracting Public Limited, κάτι το οποίο οδήγησε την εταιρεία Lambrou and Poutziouris Construction Ltd να προσφύγει ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Σημειώνεται πως όταν το ποσό της προσφοράς υπερβαίνει το 20% της εκτιμημένης αξίας η εκάστοτε αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εγείρει θέμα υπερβολικά αυξημένης προσφοράς και να αποκλείσει την εταιρεία με την πολύ ψηλή προσφορά ή ακόμη και να ακυρώσει τον διαγωνισμό αν όλοι οι συμμετέχοντες υποβάλουν πολύ ψηλότερη προσφορά σε σχέση με την εκτιμημένη αξία του έργου.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 14.05.2025 και αρχικά υπήρξε εισήγηση κατακύρωσης της προσφοράς στην εταιρεία Lambrou and Poutziouris Construction Ltd έναντι €6.100.000,00 πλέον ΦΠΑ που ήταν και η χαμηλότερη προσφορά, κάτι το οποίο και έγινε. Ακολούθως η εταιρεία Cyfield προσέφυγε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών προσβάλλοντας τη σχετική απόφαση. Η Cyfield κέρδισε την προσφυγή και στις 08.10.2025 η Αναθεωρητική Αρχή ακύρωσε την αρχική απόφαση και στη συνέχεια η προσφορά κατακυρώθηκε στην ίδια.