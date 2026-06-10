Απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση του 44χρονου προπονητή και ποδοσφαιρικού παράγοντα ομάδας, ο οποίος ζητούσε από ανήλικους ποδοσφαιριστές γυμνές φωτογραφίες και βίντεο, προσφέροντάς τους ως αντάλλαγμα χρήματα και σεξουαλικά βοηθήματα. Η ακρόαση είχε προχωρήσει σε βάθος και, όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, ενώ η Κατηγορούσα Αρχή ήταν έτοιμη να παρουσιάσει τη μαρτυρία του ενός ανήλικου ποδοσφαιριστή, μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να μην έρθει σε οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο, ο τελευταίος άλλαξε απάντηση και δήλωσε παραδοχή στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Μετά την παραδοχή ενοχής από τον κατηγορούμενο, εκτέθηκαν τα γεγονότα της υπόθεσης και σήμερα, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, ο συνήγορός του αγόρευσε ζητώντας για μετριασμό της ποινής του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της πρωτοφανούς υπόθεσης, ο 44χρονος ζητούσε μέσω Instagram και άλλων εφαρμογών επικοινωνίας από ανήλικους ποδοσφαιριστές φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν τα γεννητικά τους όργανα, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ως θύματα δύο ανήλικοι. Σε μία περίπτωση φέρεται να πρότεινε σε έναν εκ των δύο ανηλίκων να συναντηθούν σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό, με σκοπό τη σεξουαλική πράξη έναντι αμοιβής με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό των €150. Τα αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τον Ιούνιο του 2025.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όπως αποκάλυψε ο «Φ», η υπόθεση ήρθε στο φως όταν άλλοι γονείς ανήλικων ποδοσφαιριστών ενημέρωσαν τους γονείς ενός 16χρονου, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στις Αρχές. Στα μέσα Ιουνίου 2025, ο 16χρονος κατήγγειλε ότι αγωνίζεται σε ομάδα όπου ο 44χρονος είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας και, κατά καιρούς, εκτελεί καθήκοντα προπονητή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τέλη του 2024 άρχισε να επικοινωνεί μαζί του μέσω κοινωνικών δικτύων, αρχικά για θέματα προπόνησης, ωστόσο η επικοινωνία σύντομα πήρε σεξουαλικό χαρακτήρα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να του απέστειλε φωτογραφία και να τον ρώτησε αν αυτοϊκανοποιείται. Ο ανήλικος ένιωσε άβολα και ενημέρωσε συμπαίκτες του, ένας εκ των οποίων παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί παρόμοια μηνύματα. Κατά τον Ιανουάριο του 2025, ο 16χρονος προστέθηκε από άγνωστο χρήστη σε ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή. Γρήγορα αντιλήφθηκε πως ο λογαριασμός ανήκε στον κατηγορούμενο. Ο χρήστης συνέχισε να επικοινωνεί με τον ανήλικο αποστέλλοντάς του βίντεο και φωτογραφίες. Δεύτερος ανήλικος, σύμφωνα με τους ισχυρισμού του 16χρονου, ανέφερε πως δέχθηκε πρόταση από τον 44χρονο όπως να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες του, με αντάλλαγμα €50 και σεξουαλικό βοήθημα. Ο συγκεκριμένος ανήλικος φέρεται να αποδέχθηκε. Ο 16χρονος ανέφερε επίσης ότι, έπειτα από πιέσεις, έστειλε φωτογραφίες, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να του απέστειλε και ο ίδιος γυμνές φωτογραφίες και να ζητούσε βίντεο με σεξουαλικές πράξεις.