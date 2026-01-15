Για τον Μάρτιο του 2026 ορίστηκε η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με κατηγορούμενο 44χρονο προπονητή και ποδοσφαιρικό παράγοντα ομάδας, ο οποίος φέρεται να ζητούσε από ανήλικους ποδοσφαιριστές γυμνές φωτογραφίες και βίντεο, προσφέροντάς τους ως αντάλλαγμα χρήματα και σεξουαλικά βοηθήματα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες Τετάρτη (14/1), ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπου του απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Ο 44χρονος αρνήθηκε ενοχή και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση τον Μάρτιο, με τον ίδιο να επιστρέφει στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατείται ως υπόδικος.

Δέκα κατηγορίες σε βάρος του

Το δέκκατηγορητήριο περιλαμβάνει α κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, άγρα παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τα γεγονότα της πρωτοφανούς υπόθεσης, ο 44χρονος φέρεται να ζητούσε μέσω Instagram και άλλων εφαρμογών επικοινωνίας από ανήλικους ποδοσφαιριστες φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν τα γεννητικά τους όργανα, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

Στην παρούσα υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ως θύματα δύο ανήλικοι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να τους πρότεινε να του αποστέλλουν, μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ φέρεται επίσης να τους απέστειλε ο ίδιος φωτογραφίες των γεννητικών του οργάνων.

Σε μία περίπτωση φέρεται να πρότεινε σε έναν εκ των δύο ανηλίκων να συναντηθούν σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό, με σκοπό τη σεξουαλική πράξη έναντι αμοιβής. Συγκεκριμένα, φέρεται να προσέφερε €150 για μία ώρα και €500 για δύο ώρες. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τον Ιούνιο του 2025.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όπως αποκάλυψε ο «Φ», η υπόθεση ήρθε στο φως όταν άλλοι γονείς ανήλικων ποδοσφαιριστών ενημέρωσαν τους γονείς ενός 16χρονου, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στις Αρχές. Όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενο δημοσίευμα , στα μέσα Ιουνίου 2025, ο 16χρονος κατήγγειλε ότι αγωνίζεται σε ομάδα όπου ο 44χρονος είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας και, κατά καιρούς, εκτελεί καθήκοντα προπονητή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στα τέλη του 2024 άρχισε να επικοινωνεί μαζί του μέσω κοινωνικών δικτύων, αρχικά για θέματα προπόνησης, ωστόσο η επικοινωνία σύντομα πήρε σεξουαλικό χαρακτήρα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να του απέστειλε φωτογραφία και να τον ρώτησε αν αυτοϊκανοποιείται. Ο ανήλικος ένιωσε άβολα και ενημέρωσε συμπαίκτες του, ένας εκ των οποίων παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί παρόμοια μηνύματα.

Δεύτερος ανήλικος – Αντάλλαγμα χρήματα και σεξουαλικό βοήθημα

Κατά τον Ιανουάριο του 2025, ο 16χρονος προστέθηκε από άγνωστο χρήστη σε ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή. Γρήγορα αντιλήφθηκε πως ο λογαριασμός ανήκε στον κατηγορούμενο. Ο χρήστης συνέχισε να επικοινωνεί με τον ανήλικο αποστέλλοντάς του βίντεο και φωτογραφίες. Δεύτερος ανήλικος, σύμφωνα με τους ισχυρισμού του 16χρονου, ανέφερε πως δέχθηκε πρόταση από τον 44χρονο όπως να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες του, με αντάλλαγμα €50 και σεξουαλικό βοήθημα. Ο συγκεκριμένος ανήλικος φέρεται να αποδέχθηκε. Ο 16χρονος ανέφερε επίσης ότι, έπειτα από πιέσεις, έστειλε φωτογραφίες, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να του απέστειλε και ο ίδιος γυμνές φωτογραφίες και να ζητούσε βίντεο με σεξουαλικές πράξεις.