Το compact hatchback είναι το μοναδικό supermini με την plug -in υβριδική τεχνολογία Super DM , προσφέροντας έως 105 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας

Κορυφαία στην κατηγορία πρακτικότητα, με χώρο αποσκευών 425 λίτρων – μεγαλύτερο από αυτόν πολλών οικογενειακών hatchback και SUV

Μέση σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,4 λτ./100 χλμ., μειώνοντας δραστικά το κόστος χρήσης, και αυτονομία έως 1.040 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης

Καινοτόμα χαρακτηριστικά για την κατηγορία B, όπως ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, head-up display και πρόσβαση μέσω smartphone με τεχνολογία NFC

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή κατηγορία B. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super DM Plug-in Hybrid της BYD, το DOLPHIN G DM-i συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων, αποτελώντας μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των supermini.

Το DOLPHIN G DM-i έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν ένα προσιτό, συμπαγές σε διαστάσεις αυτοκίνητο, το οποίο συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία μεγάλων αποστάσεων ενός υβριδικού. Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD προσφέρει εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος, με ισχυρή και προοδευτική επιτάχυνση από τον ηλεκτροκινητήρα που είναι εμπρός τοποθετημένος, καθώς και επαρκή αυτονομία από την Blade Battery, για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης.

Για μεγαλύτερες αποστάσεις, το BYD DOLPHIN G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα το υβριδικό σύστημα, προσφέροντας ευελιξία που ξεπερνά τις δυνατότητες των συμβατικών supermini με αποκλειστικά κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως και τα 1.040 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ο συνδυασμός υψηλής αποδοτικότητας και μεγάλης αυτονομίας είναι μοναδικός στην κατηγορία B και καθιστά το πρώτο μοντέλο της BYD που εξελίχθηκε ειδικά για την Ευρώπη σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, σχολίασε: «Η ευρωπαϊκή κατηγορία B αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς και, με το DOLPHIN G DM-i, θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες των πελατών για ένα compact αυτοκίνητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ενσωματώνοντας μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, έξυπνη υβριδική τεχνολογία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό μοντέλο, κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα πιο έξυπνη, πιο πρακτική και προσβάσιμη σε ένα μεγαλύτερο κοινό σε όλη την Ευρώπη. Όταν προσφέρουμε τόσα πολλά ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε μια τόσο σημαντική κατηγορία της αγοράς, γι’ αυτό λέμε: ‘Δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι ένα BYD!’»

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ: ΤΟ DOLPHIN G ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το πρώτο hatchback της BYD στην κατηγορία B διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα προσελκύσουν τους Ευρωπαίους πελάτες. Με μήκος 4.160 mm και πλάτος 1.825 mm, έχει στιβαρό πάτημα στον δρόμο, αποπνέοντας σπορ χαρακτήρα και σταθερότητα. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για τους δρόμους της πόλης και διευκολύνει το παρκάρισμα. Οι συνολικές διαστάσεις του – 170 mm μικρότερο από το SUV ATTO 2 DM-i και τοποθετημένο στην καρδιά των ευρωπαϊκών supermini – καθιστούν το DOLPHIN G DM-i το πιο συμπαγές μοντέλο DM-i Super Hybrid της BYD.

Το εμπρός μέρος αποτυπώνει τη νεότερη εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας της BYD, εμπνευσμένης από τον ωκεανό, με απαλές καμπύλες και διακριτική ενσωμάτωση των εισαγωγών αέρα του συστήματος Super Hybrid στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Παράλληλα, πιο έντονες, σχεδόν κάθετες σχεδιαστικές γραμμές στα άκρα του ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας, διευρύνοντας οπτικά το πλάτος του.

Στα πλαϊνά, μια ενιαία γραμμή διατρέχει το αμάξωμα από το εμπρός προς το πίσω μέρος, ενώ οι καθαρές επιφάνειες χαμηλά στις πόρτες τονίζουν τη μεσαία σχεδιαστικά γραμμή. Πίσω από τη γραμμή κλεισίματος της πίσω πόρτας, το χαρακτηριστικό “kick motif” δημιουργεί αίσθηση ανοδικής κίνησης σε συνδυασμό με την κολόνα C και αναδεικνύει τη σχεδίαση της “αιωρούμενης” οροφής. Οι ζάντες αλουμινίου – 16 ιντσών στις εκδόσεις Active και Boost, 18 ιντσών με διχρωμία στην Comfort και 18 ιντσών σε μαύρο φινίρισμα στη Sport – ολοκληρώνουν την πιο δυναμική εικόνα του DOLPHIN G.

Στο πίσω μέρος, μία οριζόντια φωτεινή μπάρα σε όλο το πλάτος του αμαξώματος φιλοξενεί το λογότυπο της BYD και τα πίσω φώτα LED, ενώ ο σμιλεμένος κάτω προφυλακτήρας και η διακριτική αεροτομή οροφής, στην οποία ενσωματώνεται και το τρίτο προειδοποιητικό φως φρένων, ολοκληρώνουν τη σχεδίαση.

Στο εσωτερικό, η ομάδα σχεδίασης εστίασε στους χώρους, την απλότητα και την πρακτικότητα. Το ταμπλό έχει καθαρές οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού ενσωματωμένους στα άκρα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ενσωματώνεται στις ρέουσες γραμμές του ταμπλό, ενώ η οθόνη infotainment στο κέντρο του ταμπλό (10,1 ή 12,8 ιντσών) προεξέχει ελαφρώς για εύκολο χειρισμό από τους επιβάτες. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για έναν αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Μια σειρά πλήκτρων στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης.

Η έξυπνη χωροταξική σχεδίαση και το μεταξόνιο των 2.610 mm – μεγαλύτερο από κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο με συμβατικό σύστημα κίνησης – εξασφαλίζουν κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, με άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα, ξεπερνώντας τα περισσότερα οικογενειακά hatchback της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα, ενώ στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών υπάρχουν σταθεροί γάντζοι για την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων.

SUPER HYBRID ΜΕ DM – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το DOLPHIN G DM-i αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid με DM που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε αποδοτικότητα, ευελιξία αυτονομίας και επιδόσεις. Σε αντίθεση με τα συμβατικά plug-in hybrid συστήματα, η αρχιτεκτονική DM έχει ως προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση, γεγονός που σημαίνει ότι στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους τροχούς. Αυτό προσφέρει την αθόρυβη και άμεση οδηγική εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ενώ επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και να διατηρεί την Blade Battery πάντα φορτισμένη.

Η ονομασία DM-i του Super Hybrid σημαίνει «Dual Mode Intelligence», περιγράφοντας μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες – EV mode και HEV hybrid mode – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Σε ‘EV mode’, το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό, βασιζόμενο αποκλειστικά στην μπαταρία, χωρίς να ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιεί μόνο τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος επιτρέπει και την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, συμβάλλοντας στην επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Όταν ο οδηγός επιλέξει το ‘HEV mode’ ή ‘Hybrid mode’, ή όταν η ενεργοποίηση γίνει αυτόματα λόγω χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, το ευφυές σύστημα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης.

1) Για αποδοτική λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες, ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να κινεί τους τροχούς χρησιμοποιώντας ενέργεια όχι μόνο από την μπαταρία, αλλά και από τον ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, ο οποίος τροφοδοτείται από τον βενζινοκινητήρα.

2) Όταν οι απαιτήσεις απόδοσης είναι μειωμένες και η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, μόνο μέρος της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα-γεννήτριας διοχετεύεται στον ηλεκτροκινητήρα κίνησης, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης έναν συμπλέκτη μεταξύ κινητήρα και τροχών, μέσω των οποίων μπορούν να ενεργοποιούνται οι τρεις υπόλοιπες λειτουργίες, όλες υπό τον έλεγχο των ευφυών συστημάτων του οχήματος, χωρίς καμία παρέμβαση από τον οδηγό.

3) Κατά την έντονη επιτάχυνση, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να συνεργαστεί με τον ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των τροχών.

4) Ομοίως, εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι ο βενζινοκινητήρας παράγει πλεονάζουσα ισχύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος αυτής για την κίνηση των τροχών, ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στον ηλεκτροκινητήρα για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

5) Τέλος, όταν οι απαιτήσεις ισχύος το επιτρέπουν, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να κινεί απευθείας τους τροχούς χωρίς φόρτιση ή εκφόρτιση της μπαταρίας.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 PS (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική κυκλοφορία.

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Οι εκδόσεις Active διαθέτουν χωρητικότητα 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP Συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 km και τη συνολική στα 1.040 km, ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Οι εκδόσεις Active διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 km και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και εμπρός προβολείς, πίσω φώτα και φώτα ημέρας τεχνολογίας LED.

Στο εσωτερικό, ο γενναιόδωρος εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, έξυπνο φωνητικό έλεγχο και δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, υφασμάτινες επενδύσεις, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση σε τεσσάρων κατευθύνσεων, καθώς και δύο εμπρός θύρες USB.

Η έκδοση Boost εφοδιάζεται με μπαταρία Blade μεγαλύτερης χωρητικότητας, 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i στα 105 km και τη συνολική συνδυασμένη αυτονομία στα 1.040 km. Παράλληλα, αποκτά μεγαλύτερη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών και προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας (με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού), βάση ασύρματης φόρτισης smartphone ισχύος 15 W, αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, πίσω θύρες USB και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα οκτώ ηχείων.

Η συγκεκριμένη έκδοση εισάγει επίσης τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ένα ακόμη έξυπνο χαρακτηριστικό για την κατηγορία των supermini, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών – από καφετιέρα ή φορητό υπολογιστή έως διακοσμητικά φωτάκια ή ακόμη και μια φορητή ψησταριά – εκτός σπιτιού.

Το DOLPHIN G DM-i Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα της κατηγορίας C και άνω. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Head-Up Display, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο, φωτισμός καλωσορίσματος στους εξωτερικούς καθρέφτες (puddle lights), συνδυασμός υφασμάτινων και vegan δερμάτινων επενδύσεων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, κάμερα περιμετρικής θέασης 360°, καθώς και μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Το σύστημα infotainment αναβαθμίζεται με ενσωμάτωση των υπηρεσιών Google, προσφέροντας πρόσβαση στα Google Maps και Google Assistant, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια και υπηρεσίες media streaming.

Τέλος, το DOLPHIN G DM-i Sport βασίζεται στην έκδοση Comfort και προσθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον δυναμικό του χαρακτήρα. Ξεχωρίζει για τα διακριτικά λογότυπα της έκδοσης, τις σκουρόχρωμες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και τη μοναδική δίχρωμη διαμόρφωση των εσωτερικών επενδύσεων, η οποία συμπληρώνεται από επενδύσεις τύπου σουέτ στα κεντρικά τμήματα των καθισμάτων, εμπνευσμένες από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPERMINI

Η BYD παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια και, παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος, το DOLPHIN G DM-i διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ενώ οι Active και Boost διαθέτουν επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας. Στις εκδόσεις Comfort και Sport, αυτή αναβαθμίζεται σε σύστημα περιμετρικής θέασης 360°, προσφέροντας πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το όχημα.

Η τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) και έξυπνο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), καθώς και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας σε έκτακτη ανάγκη (Emergency Lane Keeping Assistant) και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Assist). Παράλληλα, διαθέτει προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert) με αυτόματη πέδηση (Cross Traffic Brake), σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών (Door Opening Warning).

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το DOLPHIN G DM-i θα είναι διαθέσιμο με τέσσερα μεταλλικά χρώματα – Skiing White, Time Grey, Obsidian Black και Ocean Blue – ένα απλό Oxford White και μία περλέ απόχρωση Orange Sunset. Οι εκδόσεις Active, Boost και Comfort προσφέρονται με εσωτερικό σε μαύρο ή γκρι, ενώ η Sport διατίθεται με μαύρο-πορτοκαλί ή μαύρο-μπλε.

Στην Κύπρο το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες το προσεχές διάστημα, ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να παραδοθούν στους πελάτες στις αρχές του φθινοπώρου.

BYD DOLPHIN G DM–i – Τεχνικές προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Active Boost/Comfort/Sport Διαστάσεις (Μ/Π/Υ mm) 4.160/1.825/1.575 Μεταξόνιο (mm) 2.610 Απόβαρο (kg) 1.440 1.555 Διάσταση τροχών (ίντσες) 16 16/18/18 Εμπρός ανάρτηση Γόνατα MacPherson Πίσω ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας Μετάδοση κίνησης Εμπρός κίνηση (FWD) Τύπος κινητήρα 1.5 λίτρων, τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας Ισχύς κινητήρα (PS/kW) 95/70 Ροπή κινητήρα (Nm) 120 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 163/120 Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) 210 Μέγιστη ισχύς συστήματος (PS/KW) 176/129 212/156 Μέγιστη ροπή συστήματος (Nm) 210 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (L) 42 Τύπος μπαταρίας BYD Blade Battery (LFP) Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 7,42 18,3 Τελική ταχύτητα (km/h) 180 Επιτάχυνση 0-100km/h (s) 8,3 Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία,

WLTP Συνδυασμένη (km) 40 105 Αυτονομία WLTP Συνδυασμένη (km) 1.020 1.040 Κατανάλωση καυσίμου,

WLTP Συνδυασμένη (L/100km) 4,3 4,5 Κατανάλωση καυσίμου, WLTP Σταθμισμένη (L/100km) 2,6 1,4 Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) 60 32 Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (L, πίσω καθίσματα όρθια/αναδιπλωμένα) 425/1.225 Ισχύς φόρτισης (AC) 3,3kW 6,6kW Ισχύς φόρτισης (DC) – 39kW Χρόνος φόρτισης AC (3.3kW μονοφασική παροχή, 15%-100%) 2,8 ώρες – Χρόνος φόρτισης AC

(6,6kW μονοφασική παροχή, 15%-100%) – 2,9 ώρες Χρόνος φόρτισης DC (10%-80%) – 26 λεπτά Λειτουργία V2L (3,3kW) – Στάνταρ

Σχετικά με την BYD

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Ιδρύθηκε το 1994 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και πλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέες ενέργειες και ηλεκτρονικά, με πάνω από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις εφαρμογές της, η BYD είναι αφοσιωμένη στην παροχή λύσεων ενέργειας μηδενικών εκπομπών που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παρουσία της στα Οχήματα Νέας Ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές και περισσότερες από 400 πόλεις. Εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ όσο και στο Χρηματιστήριο της Σενζέν, η εταιρεία εισήλθε στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες στο Fortune 500 και είναι γνώστη ως η εταιρεία που στόχο έχει ένα πιο «πράσινο» κόσμο.

Σχετικά με την BYD Auto

Ιδρυθείσα το 2003, η BYD Auto είναι η θυγατρική αυτοκινήτων της BYD, μιας πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Στοχεύοντας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του παγκόσμιου τομέα μεταφορών, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καθαρά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων plug-in. Η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στις βασικές τεχνολογίες των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί ελεγκτές και ημιαγωγοί αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικές τεχνολογικές προόδους, όπως η Blade Battery, η DM-i και η DM-p Super Hybrid Technology, η e-Platform 3.0, η τεχνολογία CTB και iTAC, η e⁴ Platform, το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, η XUANJI Architecture και η Super e-Platform. Η εταιρεία είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα για την αλλαγή στα ηλεκτρικά οχήματα.