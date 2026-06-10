Σε ακροαματική διαδικασία οδηγείται πλέον η υπόθεση της 61χρονης λογίστριας, η οποία κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού που αγγίζει τα €2 εκατομμύρια από εταιρείες των οποίων είχε τη διαχείριση. Η υπόθεση ήταν ορισμένη σήμερα (10/6) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με την κατηγορούμενη να καλείται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν κλοπή από αντιπρόσωπο και οικειοποίηση χρημάτων. Στη μία περίπτωση το ποσό φέρεται να ανέρχεται σε €1,7 εκατομμύρια, ενώ στη δεύτερη σε €314.000.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού όρισε την υπόθεση για ακρόαση κατά το νέο δικαστικό έτος, στις αρχές Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη παραμένει ελεύθερη υπό όρους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της ανακριτικής ομάδας του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού προέκυψε νέα καταγγελία εις βάρος της. Συγκεκριμένα, επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι, μετά από λογιστικό έλεγχο σε μία από τις εταιρείες που διαχειριζόταν η 61χρονη, διαπιστώθηκε πως η ύποπτη φέρεται να υπεξαίρεσε χρηματικό ποσό που αγγίζει τα €1,7 εκατομμύρια.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της 61χρονης, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο δημοσίευμα του «Φ», τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν είτε μέσω εμβασμάτων σε λογαριασμούς εταιρείας που ανήκει σε συγγενικά της πρόσωπα είτε μέσω επιταγών που εκδίδονταν σε άλλα πρόσωπα.

Για την υπόθεση διενεργήθηκαν οικονομικές έρευνες, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έρευνες στο Κτηματολόγιο, καθώς και εξετάσεις στοιχείων σε εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την 61χρονη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει συλλέξει η Αστυνομία, η 61χρονη εργαζόταν ως λογίστρια εταιρειών για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε γνωστή οικογένεια επιχειρηματιών στη Λεμεσό, διαχειριζόμενη οικονομικές συναλλαγές και λογιστικά ζητήματα.