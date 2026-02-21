Άλλη μία υπόθεση απόσπασης χρημάτων διερευνά από το ΤΑΕ Λεμεσού, με ύποπτη 61χρονη λογίστρια να φέρεται να καταχράστηκε ποσό 300.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της εργοδότριας εταιρείας της. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία γνωστού επιχειρηματία της Λεμεσού, φέρεται να προέβη για δύο χρόνια, σε μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμό συγγενικού της προσώπου, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, ενώ φέρεται να εξέδωσε και επιταγές προς όφελός της και άλλων συνεργών.

Η ύποπτη οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τους ανακριτές να ζητούν την κράτησή της για περίοδο έξι ημερών. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και διέταξε την προφυλάκιση της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία ενώπιον του Δικαστηρίου, η ύποπτη φέρεται να μετέφερε αριθμό χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της εργοδότριας εταιρείας σε λογαριασμό άλλης εταιρείας, η οποία ανήκει σε συγγενικά της πρόσωπα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μεταφορές αυτές δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο και δεν σχετίζονταν με τις εργασίες της εταιρείας.

Η καταγγελία έγινε στις 20 Φεβρουαρίου στο ΤΑΕ Λεμεσού από μία από τις διευθύντριες της εταιρείας, η οποία ανέφερε ότι κατά την περίοδο των ετών 2023–2025, η λογίστρια φέρεται να οικειοποιήθηκε χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με λογιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατά την εν λόγω περίοδο, η ύποπτη υπάλληλος προέβη σε μεταφορές χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της εργοδότριας εταιρείας σε λογαριασμό άλλης εταιρείας, οι οποίες δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο και δεν σχετίζονταν με τις εργασίες της εταιρείας.

Επιπλέον, φέρεται να εξέδωσε αριθμό επιταγών από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς όφελος της ίδιας και άλλων τριών προσώπων, οι οποίες επίσης δεν δικαιολογούνται και δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από τους εργοδότες της. Εναντίον της 61χρονης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη χθες το απόγευμα.