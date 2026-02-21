Στη σύλληψη δύο υπόπτων προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με δύο διαφορετικές υποθέσεις κλοπών, που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία Λεμεσού. Πρόκειται για μια γυναίκα 61 ετών και ένα άντρα 26 χρόνων.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τη σύλληψη γυναίκας 61 ετών η οποία εργαζόταν ως λογίστρια σε εταιρεία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία διευθυντικού στελέχους της εταιρείας, η ύποπτη φέρεται να οικειοποιήθηκε χρηματικό ποσό 303.560 ευρώ κατά τα έτη 2023-2025. Η γυναίκα συνελήφθη και το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης της.

Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί επίσης 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με υπόθεση κλοπής από υπάλληλο. Σύμφωνα με την αστυνομία ο 26χρονος εργαζόταν σε πρακτορείο στοιχημάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 26χρονος φέρεται να υπεξαίρεσε χρηματικό ποσό 34.645 χιλιάδων ευρώ.

ΚΥΠΕ