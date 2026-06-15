Παγκύπρια δοκιμή του συστήματος CY-Alert θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, από τις 14:30 μέχρι τις 15:30.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι πολίτες ενδέχεται να λάβουν δοκιμαστική ειδοποίηση CY-Alert στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι ειδοποιήσεις θα σταλούν σε επίπεδο «απαγωγή – ελλείπον πρόσωπο».

Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ» ή «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ».

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και ότι πρόκειται για προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος.

Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε την ειδοποίηση

Όσοι επιθυμούν να λάβουν τη δοκιμαστική ειδοποίηση καλούνται να αναβαθμίσουν το λογισμικό του κινητού τους τηλεφώνου και να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις «απαγωγή/ελλείπον πρόσωπο». Οι ονομασίες των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

Για συσκευές Android ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εντοπίσετε τις σχετικές ρυθμίσεις και να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε:

1. Μετάβαση στις ρυθμίσεις λογισμικού

Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Αναζήτηση και πληκτρολογήστε «Ενημέρωση λογισμικού». Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού.

2. Εντοπισμός των ρυθμίσεων CY-Alert

Με την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής, θα βρείτε τις ρυθμίσεις του CY-Alert στις Λειτουργίες Προσωπικής Ασφάλειας & Έκτακτης Ανάγκης.

3. Επιλογή ειδοποιήσεων

Στη συνέχεια, πλοηγηθείτε στις Ασύρματες Ειδοποιήσεις Έκτακτης Ανάγκης. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε.

Αν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ασφάλεια και Απόρρητο, στη συνέχεια Ενημερώσεις και Ενημέρωση Συστήματος Google Play. Έπειτα, προχωρήστε σε επανεκκίνηση του κινητού σας.

Για συσκευές IOS ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εντοπίσετε τις σχετικές ρυθμίσεις και να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε:

1. Μετάβαση στις ρυθμίσεις λογισμικού

Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Γενικά και στη συνέχεια Ενημέρωση λογισμικού.

2. Εντοπισμός των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων

Στις Ρυθμίσεις, επιλέγετε Γνωστοποιήσεις και οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.gov.cy/cy-alert ή να καλούν στο 1450.