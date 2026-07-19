Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά νωρίς το πρωί πιθανό να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις απογευματινές όμως ώρες θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.