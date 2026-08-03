Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για πάταξη της κατοχής, καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες, βάσει δικαστικού εντάλματος, έρευνα στην οικία 35χρονου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σε δωμάτιο της οικίας δύο ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια, μέσα στα οποία καλλιεργούνταν εννέα (9) φυτά κάνναβης, ύψους από 115 έως 190 εκατοστά.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου ενός κιλού και 615 γραμμαρίων, ποσότητα άσπρης σκόνης, βάρους περίπου 90 γραμμαρίων, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Από την οικία κατασχέθηκαν επίσης διάφορα μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, λάστιχα ποτίσματος και άλλος εξοπλισμός.

Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Μόρφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.