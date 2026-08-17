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Το Γ.Σ. Κόροιβος, το παλιό γήπεδο της πόλης, παραμένει στην ατζέντα των φορέων της Πάφου με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του με τρόπο που να αποτελέσει μια κυψέλη αθλητικής δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας και όχι ένα κατάλοιπο περασμένων εποχών όπως είναι τα τελευταία χρόνια.

Αθλητικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης και επαρχίας κατέληξαν στο πλάνο και έλαβαν την απόφαση για την μετατροπή του ιστορικά φορτισμένου χώρου σε μια κυψέλη δραστηριοτήτων που θα είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία, αντί μόνο στα δύο εκπαιδευτήρια στα οποία υπάγεται χωροταξικά. Οι φορείς αυτοί τονίζουν ότι η Πάφος είναι από τις επαρχίες που υστερούν σε αθλητικές υποδομές, αφού υπάρχει μια μόνο κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών με στοιχειώδεις σύγχρονες υποδομές, δεν υπάρχουν γήπεδα αντισφαίρισης, ενώ υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που επί της ουσίας δεν είναι προσβάσιμο στον κόσμο που θα ήθελε να αθληθεί.

Το γήπεδο στο κέντρο της πόλης, που επί δεκαετίες ήταν συνώνυμο με το ποδόσφαιρο στην Πάφο μέσω του Ευαγόρα και του ΑΠΟΠ, με το σωστό σχεδιασμό, μπορεί να αποτελέσει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Πάφου, τονίζουν οι εν λόγω παράγοντες. Μπορούν να δημιουργηθούν γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, γήπεδο ποδοσφαίρου που μπορεί να μετατρέπεται σε μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, να δημιουργηθεί περιμετρικά στίβος για κλασικό αθλητισμό και μικρή καφετέρια για αναψυχή, υποστηρίζουν. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν εφικτά χωρίς να σπαταλήσει ο Δήμος και το κράτος πολλά λεφτά, επισημαίνουν, ενώ επιπρόσθετα το Γ.Σ. Κόροιβος έχει το πλεονέκτημα να είναι χωροθετημένο στο κέντρο της πόλης, άρα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο από τα σχολεία όπως μέχρι τώρα, αλλά και από πλήθος κόσμου, με αποτέλεσμα το κέντρο της Πάφου να ανακτήσει την παλιά του δόξα και να σφύζει από ζωή.