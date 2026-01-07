Το Γ.Σ. Κόροιβος, το παλιό γήπεδο της πόλης, είναι και αυτό τους τελευταίους μήνες στην ατζέντα παραγόντων και φορέων για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του, αποτελώντας μέρος της ανταποδοτικής ατζέντας του ΚΟΑ για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πάφου, κυρίως μετά την προώθηση της εκχώρησης του βασικού γηπέδου της πόλης, του Στέλιος Κυριακίδης, σε επενδυτή για τις ανάγκες της Πάφος FC.

Οι διεργασίες που γίνονται και οι εξαγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αφορούν στην μετατροπή του ιστορικού αθλητικού χώρου στο κέντρο της πόλης σε μια κυψέλη αθλητικής δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας και όχι ένα κουφάρι περασμένων εποχών όπως είναι τα τελευταία χρόνια.

Μπαίνοντας πια στο 2026, οι αρμόδιοι παράγοντες της επαρχίας ζητούν την τάχιστη υλοποίηση των διακηρύξεων και όχι άλλα νεφελώδη ακόμη χρονοδιαγράμματα, δεδομένου ότι η επαναφορά του παλιού γηπέδου σε καθεστώς καθημερινής χρήσης μετρά πλέον αρκετά χρόνια στην ατζέντα της πόλης.

Αθλητικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης και επαρχίας Πάφου συναινούν στην μετατροπή του χώρου σε μια κυψέλη δραστηριοτήτων που θα είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία, αντί μόνο στο εκπαιδευτήριο στο οποίο υπάγεται χωροταξικά. Οι φορείς αυτοί τονίζουν ότι η Πάφος είναι από τις επαρχίες που υστερούν σε αθλητικές υποδομές, αφού υπάρχει μια μόνο κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών με στοιχειώδεις σύγχρονες υποδομές, δεν υπάρχουν γήπεδα αντισφαίρισης, ενώ υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που επί της ουσίας δεν θα είναι προσβάσιμο στον κόσμο που θα ήθελε να αθληθεί.

Το Γ.Σ. Κόροιβος, στο κέντρο της πόλης και ακριβώς αντίκρυ στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, επί δεκαετίες ήταν συνώνυμο με το ποδόσφαιρο στην Πάφο μέσω του Ευαγόρα και του ΑΠΟΠ και με το σωστό σχεδιασμό, υποστηρίζουν οι τοπικοί φορείς, μπορεί να αποτελέσει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Πάφου. Μπορούν να δημιουργηθούν γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, γήπεδο ποδοσφαίρου που μπορεί να μετατρέπεται σε μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, να δημιουργηθεί περιμετρικά στίβος για κλασικό αθλητισμό και μικρή καφετέρια για αναψυχή, υποστηρίζουν.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν εφικτά χωρίς να σπαταλήσει ο Δήμος και το κράτος πολλά λεφτά, επισημαίνουν, ενώ επιπρόσθετα το Γ.Σ. Κόροιβος έχει το πλεονέκτημα να είναι εγκατεστημένο στο κέντρο της πόλης, άρα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο από τα σχολεία όπως μέχρι τώρα, αλλά και από πλήθος κόσμου, με αποτέλεσμα το κέντρο της Πάφου να ανακτήσει την παλιά του κοινωνική ζωή και να σφύζει από δραστηριότητα σε καθημερινή βάση.