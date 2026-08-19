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«Κανείς δεν διαφωνεί», τόνισε ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, σχολιάζοντας την αιχμηρή απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ στη χθεσινή δήλωση του, όπου η κόρη του Τάσου Ισαάκ, επισήμανε στον πρώην ευρωβουλευτή ότι δεν ψάχνει για συγγνώμες αλλά για τιμωρία των δολοφόνων του πατέρα της.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Καλοκαίρι», ο πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι η γνώμη της είναι σεβαστή και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θέλει οι ένοχοι για τον θάνατο του πατέρα της και του Σολωμού Σολωμού να λογοδοτήσουν.

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ σχολίασε, ωστόσο, αρνητικά το γεγονός ότι η Αναστασία «πακετοποίησε» τους Τουρκοκύπριους χρησιμοποιώντας τη λέξη «εσείς». «Εγώ δεν είμαι μέσα στο “εσείς” που λέει, αυτό το κατεστημένο είναι κάτι που εγώ και πολλοί Τουρκοκύπριοι πολεμούμε εδώ και πολλά χρόνια», επισήμανε.

Επιπλέον, στην παρέμβαση του ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ έθιξε το ζήτημα της ατιμωρησίας στην Κύπρο, αλλά και την ανάγκη για μια δίκαιη και συνολική προσέγγιση.

«Είμαστε μια χώρα που είμαστε σε εθνοτική διένεξη από το 1958. Περάσαμε το 63-64 μέχρι το 67, περάσαμε την εισβολή. Υπάρχει κάποιος που δικάστηκε σήμερα; Δεν είμαστε μια κοινωνία που τους υπεύθυνους τους θέσαμε ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο πρώην ευρωβουλευτής.

Ακόμα, είπε ότι τη δήλωση που δημοσίευσε χθες στα ελληνικά, την ανάρτησε πρώτα μια μέρα νωρίτερα στα τουρκικά. Εξήγησε ότι ήθελε να μάθουν την αλήθεια όσοι Τουρκοκύπριοι νομίζουν πως η κοινότητα τους είναι το μοναδικό θύμα του Κυπριακού προβλήματος. Με τον ίδιο τρόπο, συμπλήρωσε, καλεί και τους Ελληνοκύπριους να αντιληφθούν τι βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι σε αυτό το νησί στο παρελθόν.

Θέση του είναι πως θα πρέπει να αναγνωριστούν τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας στο σύνολο τους, για να χτιστεί μια πολιτική της συμφιλίωσης στο νησί.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του