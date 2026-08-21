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Σε 20 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες παγκύπρια προέβη την Παρασκευή η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι η Υπηρεσία δέχτηκε μαζικές κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες, παγκύπρια, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Συγκεκριμένα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε εννέα περιπτώσεις στην επαρχία Λευκωσίας, οκτώ στη Λεμεσό, δύο στην Πάφο και μία στην Αμμόχωστο», προσθέτει.

«Με την αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί από τους ανελκυστήρες τέθηκαν ξανά σε λειτουργία και, ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Π.Υ.», καταλήγει.