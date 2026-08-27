Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Παρά τις γραπτές παραστάσεις των φορέων της Λάρνακας μετά την ασύλληπτη τραγωδία τον περασμένο Ιούνιο στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο 20χρονες από τη Σομαλία, δεν λήφθηκαν μέτρα ώστε να ενημερώνονται οι λουόμενοι πως η θάλασσα κοντά στους κυματοθραύστες βαθαίνει απότομα και πως υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα.

Η αποκάλυψη πως και η δεύτερη ανείπωτη τραγωδία στην παραλία ΚΟΤ τον Δεκαπενταύγουστο, με θύμα 35χρονη μητέρα από τη Ρουμανία, το 12χρονο κορίτσι της οποίας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έγινε κοντά στους κυματοθραύστες πληθαίνει τα ερωτήματα και καθιστά πλέον, πέραν από επιτακτική, την ανάγκη λήψης μέτρων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το θέμα πρέπει να εξεταστεί από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες σε συνάρτηση με τη στελέχωση των πύργων ναυαγοσωστών, αλλά και τα ωράριά τους. Ο πνιγμός των δύο κοριτσιών από τη Σομαλία έγινε στις 18 Ιουνίου σε σημείο όπου υπάρχει πύργος ναυαγοσωστών, ο οποίος δεν στελεχώθηκε φέτος (σ.σ. ούτε μετά την τραγωδία), λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πολλαπλές μαρτυρίες, δύο από τις οποίες παρουσίασε και ο «Φ», οι 20χρονες κολυμπούσαν ανάμεσα στους κυματοθραύστες και σε κάποια στιγμή θεάθηκαν να βυθίζονται απότομα.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον διπλό πνιγμό, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, μέσω επιστολής προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, εισηγήθηκε τη σύγκληση σύσκεψης με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ληφθούν μέτρα, αφού σύμφωνα με τους με τους ειδικούς, όπως ανέφερε, λόγω της ύπαρξης των κυματοθραυστών στην περιοχή, η θάλασσα βαθαίνει απότομα, ενώ δημιουργούνται και υπόγεια ρεύματα, γεγονός που καθιστά το κολύμπι ανάμεσά τους επικίνδυνο.

«Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε άμεσα, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια στις παραλίες μας και ν’ αποτραπούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου υπάρχουν κυματοθραύστες και διαμορφώνονται ιδιάζουσες θαλάσσιες συνθήκες», σημειωνόταν, ανάμεσα σε άλλα, στην επιστολή που είχε δει το φως της δημοσιότητας. Η ΕΤΑΠ, μάλιστα, επικαλούμενη τις εισηγήσεις ειδικών, είχε προτείνει την τοποθέτηση μόνιμων πλωτών σωστικών μέσων (σωσίβιων δακτυλίων) στους κυματοθραύστες.

Αρχές Αυγούστου, εν τω μεταξύ, ενημερώθηκε γραπτώς από τον Δήμο Λάρνακας και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Σ’ εκείνη την επιστολή ο δήμος καλούσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων να εξετάσει τη λήψη μέτρων, με αφορμή τον διπλό πνιγμό στην παραλιακή περιοχή Ορόκλινης και σημείωνε πως συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες της ΕΤΑΠ Λάρνακας και πως υποστηρίζει «την άμεση προώθηση των εισηγήσεων που έχουν υποβληθεί».

Ωστόσο, μέτρα δεν λήφθηκαν και στις 15 Αυγούστου σημειώθηκε η δεύτερη τραγωδία σε κοντινό σημείο με την πρώτη και πάλι κοντά σε κυματοθραύστες, σύμφωνα μαρτυρίες που λήφθηκαν από λουόμενους από την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται πως η 35χρονη μητέρα με τις δύο της κόρες, 12 και 14 χρόνων, εισήλθαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του ΚΟΤ το απόγευμα της 15ης Αυγούστου.

Είκοσι λεπτά αφότου έληξε η βάρδια του ναυαγοσώστη της περιοχής, η μητέρα και οι δύο της κόρες θεάθηκαν να παλεύουν με τα κύματα και ανασύρθηκαν στη στεριά από λουόμενους. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της 35χρονης, ενώ τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Μακάρειο. Η 14χρονη πήρε εξιτήριο, ωστόσο, η κατάσταση της 12χρονης παραμένει κρίσιμη και συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Κληθείς από τον «Φ» να πει εάν μετά τις παραστάσεις που έγιναν αποφασίστηκε η λήψη μέτρων από τα αρμόδιες υπηρεσίες, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, απάντησε αρνητικά και ανέφερε πως θ’ αναλάβει ο δήμος την τοποθέτηση σημάνσεων. «Δεν ξεκαθάρισε ποιου είναι η ευθύνη για τον θαλάσσιο χώρο και τους κυματοθραύστες. Λόγω αυτού του κενού θ’ αναλάβουμε εμείς ως δήμος πρωτοβουλία και θα τοποθετήσουμε πινακίδες που θα προειδοποιούν το κοινό πως βαθαίνει απότομα η θάλασσα κοντά στους κυματοθραύστες», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρα, η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει τις επόμενες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης. Σημειώνεται πως η παραλία του ΚΟΤ δεν ανήκει στα όρια του Δήμου Λάρνακας.

Εν τω μεταξύ, από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μειωθεί, ακόμη περισσότερο, το ωράριο των ναυαγοσωστών στους 10 από τους 19 ναυαγοσωστικούς πύργους που στελεχώθηκαν φέτος στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, αφού λήγει το συμβόλαιο όσων προσλήφθηκαν για τρεις ή τέσσερις μήνες, οι πλείστοι εκ των οποίων είναι φοιτητές.