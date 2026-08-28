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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε οικία εξαιτίας κλιματιστικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, γύρω στις 3:45 ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε αεροσυμπιεστή κλιματιστικού σε ισόγεια οικία στο Καϊμακλί, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα μέλη της Υπηρεσίας, κατά την άφιξή τους, διενήργησαν τελική κατάσβεση και επιθεώρηση του χώρου. Οι ένοικοι της οικίας, αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και δεν κινδύνευσαν.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική ή/και μηχανική αστοχία.