Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει το μεγαλύτερο έργο για τη δημιουργία αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα (Δ’ Φάση), αφού έπεσαν τη Δευτέρα οι υπογραφές για τη μελέτη που θα κοστίσει €7.95 εκατ.

Τη μελέτη θ’ αναλάβει η εταιρεία Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και Νικολαΐδης και Συνεργάτες – Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστικές εργασίες που αναμένεται να ξεκινήσουν σε μια διετία, εκτιμάται πως θα κοστίσουν €270 εκατ.

Η Δ’ Φάση του αποχετευτικού θα καλύψει τον Δήμο Αραδίππου, την Ορόκλινη, τα Λιβάδια και την Πύλα και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κεντρικού αποχετευτικού δικτύου, υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και συστήματος επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ο Σύμβουλος θα αναλάβει τη μελέτη και το σχεδιασμό των απαιτούμενων υποδομών, την επιλογή των οδεύσεων του δικτύου και των θέσεων των αντλιοστασίων, την εκπόνηση υδραυλικών μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών για κατασκευή του δικτύου συλλογής λυμάτων και διάθεσης ανακτημένου νερού του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των συμβολαίων και επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 120 μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε πως η πραγματική ανάπτυξη είναι εκείνη που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργεί προοπτικές για τις επόμενες γενιές.

Σημείωσε, ακόμη, πως «η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, χαρακτήρισε το έργο ως ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη μελλοντική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Μιχάλης Μιχαήλ, είπε πως το έργο είναι το μεγαλύτερο που περιλαμβάνεται στο εθνικό επενδυτικό πλάνο υδατικών έργων και σημείωσε πως η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς τη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.