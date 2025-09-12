Οκτώ σημαντικότατα έργα, ύψους περίπου €400 εκατ., που έχουν σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της επαρχίας Λάρνακας είτε εκτελούνται, είτε μπήκαν σε πορεία υλοποίησης από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Αυτά αφορούν στη δημιουργία αποχετευτικών συστημάτων σε Δήμους και τα δημοτικά τους διαμερίσματα και στην ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης της Λάρνακας. Ο ΕΟΑΛ έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των έργων, αναφέροντας πως πέραν από τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, θα ενισχύσουν και την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Λάρνακας.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την Γ’ Φάση του αποχετευτικού, συνολικού κόστους €110 εκατ., που αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του 2026. Οι εργασίες καλύπτουν τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και τα δημοτικά διαμερίσματα Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027.

Το μεγαλύτερο έργο που θα εκτελέσει ο ΕΟΑΛ είναι η Δ’ φάση του αποχετευτικού, που έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €270 εκατ. Το έργο, που παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλη αύξηση κόστους, περιλαμβάνει αποχετευτικά έργα στον Δήμο Αραδίππου, τα Λιβάδια, την Ορόκλινη και την Πύλα.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μελέτη για το έργο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, το 2027 και να ολοκληρωθεί το 2033. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Επιπρόσθετα, προωθείται σύστημα αποχέτευσης σε 170 κατοικίες στα Λιβάδια που θα κοστίσει περίπου €1 εκατ. με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ θα συνδεθούν με υφιστάμενα δίκτυα και νέες κατοικίες.

Σ’ ό,τι αφορά στα αντιπλημμυρικά έργα της Λάρνακας, προχωρούν οι εργασίες σε αυτό στις Καμάρες που ξεκίνησε αρχές του 2025 (με δέκα χρόνια καθυστέρηση) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Το έργο, με κόστος περίπου €7 εκατ. το οποίο θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρών στην περιοχή, που είναι μία από τις πιο ευπαθείς της Κύπρου. Ο ΕΟΑΛ ανακοίνωσε πως προωθεί και τη δημιουργία συστήματος ομβρίων για αποσυμφόρηση της περιοχής, που εκτιμάται πως θα κοστίσει περίπου €2 εκατ.

Πολύ σημαντικά για το κέντρο της Λάρνακας είναι και τα αντιπλημμυρικά έργα που προωθούνται, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ και εκτιμάται πως θα έχουν κόστος €3.4 εκατ. Το έργο θα καλύπτει τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και παραπλήσιες οδούς της και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες.

Τέλος, ο ΕΟΑΛ, προωθεί τη δημιουργία αντλιοστασίου στο παραλιακό μέτωπο του δημοτικού διαμερίσματος Ορόκλινης, για επίλυση χρόνιου περιβαλλοντικού προβλήματος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «ο ΕΟΑ Λάρνακας συνεχίζει με σχέδιο και διαφάνεια να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της επαρχίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, οικοδομώντας το μέλλον που αξίζουν οι πολίτες της».