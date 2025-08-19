Με καθυστέρηση περίπου έξι μηνών θα ξεκινήσουν τα σημαντικά έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας, που θ’ αλλάξουν τον τρόπο διακίνησης σε κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης. Το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην υπογραφή των συμβολαίων με την εταιρεία Araco Construction Cy Ltd, έναντι ποσού €18.343.026,30 πλέον Φ.Π.Α. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάρτιο το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει την κατακύρωση της προσφοράς στον επιτυχόντα προσφοροδότη, αφού διαπιστώθηκε πως τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ), συνήλθαν παράτυπα σε ξεχωριστές συνεδρίες ως πλειοψηφία και ως μειοψηφία.

Τελικά τα κωλύματα υπερπηδήθηκαν και οι εργασίες θα ξεκινήσουν, όπως ανακοινώθηκε, τον επόμενο μήνα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή της επιφανειακής στρώσης του οδοστρώματος και δημιουργία λεωφορειολωρίδων μήκους περίπου 10 χλμ. σε κύριους άξονες της πόλης και υποδομές για στάσεις λεωφορείων. Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, ποδηλατολωρίδες μήκους 22 χλμ. καθώς και ποδηλατικές υποδομές, πεζοδρόμια μήκους 13 χλμ., 182 διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες τύπου Pelican και Ζebra, καθώς και 174 ράμπες για ΑμεΑ.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν νέα φώτα τροχαίας ή θα αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα, θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ θα διενεργηθούν και εργασίες αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, ύδρευσης και υποδομών άρδευσης.

Σημειώνεται πως ποδηλατικό δίκτυο θα προστεθεί, μεταξύ άλλων, στις λεωφόρους Ακροπόλεως, Σπύρου Κυπριανού, Γιάννου κρανιδιώτη, Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, Αρτέμιδος, Φανερωμένης και Λεμεσού. Σ’ ό,τι φορά στις λωρίδες λεωφορείων θα δημιουργηθούν στην οδό ελευθερίας και στις λεωφόρους Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, Αρτέμιδος και Μακαρίου. Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις οδών, μείωση οχηματικών λωρίδων σε κύριες λεωφόρους, αναδιαμόρφωση κύριων συμβολών για βελτίωση των μέτρων ασφάλειας, φύτευση και πλακοστρώσεις.

Το έργο όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών «αφορά στην προώθηση των Δημόσιων Μεταφορών και στην ανάπτυξη της πολυτροπικότητας στη συγκοινωνιακή διασύνδεση των τοπικών πυρήνων των Δήμων της Λάρνακας, μέσω της αναδιαμόρφωσης των κύριων αξόνων της πόλης της Λάρνακας στους άξονες προτεραιότητας του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη μεγιστοποίηση της κινητικότητας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας».

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027 με διάρκεια κατασκευής τους 16 μήνες. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους.

Την ικανοποίησή του για την έναρξη των εργασιών εξέφρασε ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, σημειώνοντας πως αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει συνάντηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά το πέρας της οποίας θα ενημερωθούν οι πολίτες. «Εάν θέλουμε να ονομαζόμαστε ευρωπαϊκή πόλη με προοπτική πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Εμείς προσπαθήσαμε να μην επηρεαστεί η εμπορικότητα κάποιων δρόμων, καθώς και επιχειρήσεις», υπέδειξε.