Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας ανακοίνωσε ότι προωθεί σημαντικά έργα υποδομής, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της επαρχίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι μελέτες και τα έγγραφα διαγωνισμού θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025, ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη προσφορών, με στοιχεία για το κόστος και τη διάρκεια εκτέλεσης να ανακοινώνονται ανά έργο.

Μεγάλα έργα σε εξέλιξη

Κυριότερο έργο θεωρείται η Δ΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος, με συνολικό κόστος 270 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά τις περιοχές Αραδίππου, Λιβάδια, Βορόκληνη και Πύλα, με έναρξη κατασκευής το 2027 και ολοκλήρωση το 2033, χρηματοδοτούμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία και τα ΕΔΕΤ.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα στις Καμάρες Λάρνακας, που περιλαμβάνουν νέα κανάλια, γέφυρες και διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού υπό την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στην ίδια περιοχή προωθείται και το δίκτυο ομβρίων, σε συνδυασμό με το αντιπλημμυρικό έργο.

Έργα ομβρίων και αποχετεύσεων

Το αποχετευτικό ομβρίων υδάτων στην κεντρική εμπορική περιοχή Λάρνακας καλύπτει τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και παραπλήσιες οδούς, συνδεόμενο με το αντλιοστάσιο S2, με συγχρηματοδότηση 80% από το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Επίσης, προχωρά το σύστημα αποχέτευσης σε 170 κατοικίες στα Λιβάδια, με αγωγούς λυμάτων και φρεάτια, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας.

Σημαντικό θεωρείται και το αντλιοστάσιο ΚΑ στην Ορόκλινη, έργο που θα δώσει λύση σε χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής.

Νέες συνδέσεις και αναπτυξιακή στρατηγική

Ο ΕΟΑ Λάρνακας προωθεί επίσης το έργο συνδέσεων αποχέτευσης (ΕΟΑΛ 42/2025), που αφορά νέες οικιακές συνδέσεις σε περιοχές με υφιστάμενο δίκτυο, λόγω οικοδομικής ανάπτυξης και ένταξης νέων κοινοτήτων.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι συνεχίζει «με σχέδιο και διαφάνεια» να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο να οικοδομήσει «το μέλλον που αξίζουν οι πολίτες της Λάρνακας».

ΚΥΠΕ