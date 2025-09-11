Τη ραγδαία ανάπτυξη στη Λάρνακα, που δεν είναι άσχετη με την απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών από την περιοχή του πρώην διυλιστηρίου, καταδεικνύουν οι αριθμοί των πολεοδομικών αδειών που κατατέθηκαν τους πρώτους επτά μήνες του 2025 στον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΑΛ από τον από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο υποβλήθηκαν 1.295 πολεοδομικές αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 53% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (844 αιτήσεις) και περίπου 73% σε σχέση με το 2022 (749 αιτήσεις).

«Η σταθερά ανοδική πορεία του αριθμού πολεοδομικών αιτήσεων που υποβάλλονται τα τελευταία έτη κορυφώνεται το 2025, γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον για ανάπτυξη, επενδύσεις και οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας», αναφέρει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, τόνισε πως η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά στην ευρύτερη περιοχή του πρώην διυλιστηρίου, με επίκεντρο το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών, στο οποίο απελευθερώθηκε τον Μάιο του 2023 μια μεγάλη περιοχή λόγω της άρσης της οδηγίας Seveso.

«Κατά σειρά η ραγδαία αύξηση αφορά τα Λιβάδια, την Ορόκλινη και μετά την Πύλα», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολεοδομικών αιτήσεων αφορά σε οικιστικές μονάδες. Πρόσθεσε ακόμη πως «υπάρχουν αιτήσεις και για ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και για εμπορικές αναπτύξεις».

Ο ΕΟΑΛ αποδίδει την αύξηση στις καταθέσεις πολεοδομικών αδειών και σε άλλους παράγοντες.

Ο πρώτος αφορά στην καθολική χρήση του ψηφιακού συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, που καλύπτει, πλέον, όπως αναφέρει, όλο το φάσμα αδειοδότησης και δίδει τη δυνατότητα στους χρήστες/μελετητές να υποβάλλουν αιτήσεις επί 24ώρου βάσεως, καθώς και τα Σαββατοκύριακα, χωρίς να υπάρχει η αναγκαιότητα μετάβασης στα γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής.

Ο δεύτερος παράγοντας έχει σχέση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, «με τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, που αφορά σε αναθεώρηση πολεοδομικών κινήτρων για ενίσχυση της κατασκευής και διάθεση μονάδων στέγασης και στην επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για συγκεκριμένους τύπους αναπτύξεων».

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε, όπως προσθέτει ο ΕΟΑΛ, και «η έγκριση του Σχεδίου Πολεοδομικής Αμνηστίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αφορά τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις, το οποίο έληξε στις 23/06/2025 και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη εισροή αιτήσεων τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη του».

Επιπρόσθετα, συνέβαλε και «η λήξη της περιόδου ισχύος της Εντολής 1/2020 στις 30/06/2025, που σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναπτύξεις και την δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης».

Η συγκεκριμένη Εντολή, υποδεικνύει ο ΕΟΑΛ, αντικαταστάθηκε με την Εντολή 4/2025 του Υπουργού Εσωτερικών.

Διαβεβαιώνει, επίσης, πως το προσωπικό του εργάζεται εντατικά για ν’ ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων, «με στόχο την ταχύτερη δυνατή έκδοση αδειών, τη στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών».