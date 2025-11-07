Παρ’ όλο που σε λίγο καιρό θα γίνει ξανά εργοτάξιο η ενορία του Άη Γιάννη στη Λάρνακα, για σκοπούς ανάπλασης, οι κάτοικοί της, καθώς και αυτοί των περιοχών Μητρόπολης και Χρυσοπολίτισσας έχουν κάθε λόγο να νιώθουν ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση του έργου που ταλαιπώρησε για χρόνια ολόκληρη την πόλη και πιο πολύ τους ίδιους. Έπειτα από… 12 χρόνια, τελείωσε, επιτέλους, η Β΄ φάση του αποχετευτικού, που ήταν το πιο δύσκολο του είδους του παγκύπρια, εκτοξεύοντας το κόστος του κατά €15 εκατ.

Το έργο του αποχετευτικού και των ομβρίων υδάτων στην περιοχή ξεκίνησε από το 2013. Η εύρεση σημαντικών αρχαιοτήτων, ωστόσο, προκάλεσε τεράστιες καθυστερήσεις κι έτσι το τέως Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναγκάστηκε να σπάσει το συμβόλαιο στα δύο. Το πρώτο συμβόλαιο αφορούσε στη διερεύνηση αρχαιοτήτων, με το ΣΑΛ να προχωρεί στην πρόσληψη αρχαιολόγων, οι οποίοι συνέδραμαν στο έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το δεύτερο συμβόλαιο, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, αφορούσε στη δημιουργία δικτύου αγωγών λυμάτων, αλλά και ομβρίων υδάτων με στόχο να θωρακιστεί από τις πλημμύρες η περιοχή, που είναι από τις πιο ευπαθείς της Λάρνακας.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας σημείωσε πως το έργο έχει ολοκληρωθεί και πως αυτή την περίοδο γίνονται ασφαλτοστρώσεις που περιλαμβάνουν τις οδούς Αρσινόης, Τέρρα Σάντα, Αγίου Φραγκίσκου Ασσίζης, Νικολάου Καταλανού, Μιχαήλ Παρτέλλα, Αθανάσιου Σακελαρίου και Δημήτρη Λιπέρτη. «Ο μόνος δρόμος που δεν περιλήφθηκε είναι η οδός Δ. Διανέλλου, που είναι ενταγμένη στα έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, εκφράζοντας ικανοποίηση που τελείωσε ένα έργο που ταλαιπώρησε τόσο τους κατοίκους, καθώς και το ΣΑΛ που επωμίστηκε κόστος εκατομμυρίων.

Η εκτίμηση για το επιπρόσθετο κόστος του έργου ήταν αρχικά στα €10 εκατ. Μετά την ανάληψη του έργου από τον ΕΟΑΛ, ωστόσο, έγινε επανεκτίμηση που το ανέβασε στα €12,3 εκατ. συν €3,1 διοικητικά έξοδα. Ο Οργανισμός έχει υποβάλει από τον περασμένο Μάιο αίτημα για επιστροφή αυτού του ποσού από το κράτος, μέσω επιστολής προς την υπουργό Γεωργίας, η οποία έλαβε εξουσιοδότηση για τον χειρισμό του θέματος. «Ευελπιστώ πως φέτος θα έχουμε θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Εάν δεν υπάρξει όμως αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του χρόνου, θα το επαναφέρουμε», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, υποδεικνύοντας πως όταν καταβληθούν τα €15,4 εκατ. θ’ ακολουθήσουν μειώσεις στα τέλη αποχέτευσης για τους κατοίκους της περιοχής.

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για την έναρξη του μεγάλου έργου ανάπλασης της παραδοσιακής ενορίας του Άη Γιάννη. Ήδη, για το έργο, κόστους €6,8 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός που ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2026 και να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες.