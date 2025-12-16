Ολοκληρώθηκε το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα και οι Εργασίες Σύνδεσης για κατοικίες και πολυκατοικίες του Οικισμού Μακαρίου ΙΙΙ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ).

Πρόκειται, επισημαίνει ο ΕΟΑΛ «για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, καθώς με την ολοκλήρωσή του, οι κάτοικοι και καταστηματάρχες των υποστατικών του Κυβερνητικού Οικισμού Μακάριος ΙΙΙ εξυπηρετούνται πλέον από οργανωμένο αποχετευτικό σύστημα, με την ασφαλή και ελεγχόμενη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων». Τονίζει επίσης ότι «η λειτουργία του νέου δικτύου συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, στη μείωση του κινδύνου προβλημάτων από ανεξέλεγκτες απορρίψεις και στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υποστατικών».

Όπως αναφέρει, οι εργασίες εκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ στη Λάρνακα, όπως αυτή καθορίζεται από τους σχετικούς κτηματικούς χάρτες και τα σχέδια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και αφορά όλες τις πολυκατοικίες, κατοικίες, καταστήματα και άλλα υποστατικά του οικισμού. Οροθετείται, προσθέτει, στα δυτικά από την οδό Κασταλιάς, στα νότια από την οδό Αγίου Θεοδώρου, στα ανατολικά από την οδό Αγίου Σάββα και Αγίων Αποστόλων και τέλος, στα βόρεια από τις οδούς Αγίου Βασιλείου, Αγίου Γρηγορίου και Βούλας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Εργοδότης ήταν ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και υλοποιήθηκε από την εταιρεία A. & A. Αποστολίδης (Εργοληπτική Εταιρεία) ΛΤΔ.

Σημειώνεται πως «η συνολική καθαρή αξία του συμβολαίου ανέρχεται στις €513.568,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».

ΚΥΠΕ