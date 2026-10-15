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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 40χρονη ασθενής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στην ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για χορήγηση μέσω του πεπτικού συστήματος και όχι απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη χορήγηση η γυναίκα παρουσίασε έντονη δύσπνοια, πτώση του κορεσμού οξυγόνου και αύξηση των καρδιακών σφύξεων, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, με επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνει τη διακομιδή της ασθενούς χθες στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι η διεύθυνσή του έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με το αποτέλεσμα της έρευνας», αναφέρει το Κέντρο, τονίζοντας ότι σε αυτό το στάδιο προτεραιότητά του παραμένει η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

Επικαλούμενο το ιατρικό απόρρητο και την εν εξελίξει διερεύνηση, το Ογκολογικό Κέντρο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Σημειώνεται ότι η επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη διακομιδή και τη διεξαγωγή έρευνας, χωρίς να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για το είδος του σκευάσματος ή τον τρόπο χορήγησής του.