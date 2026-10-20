Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ψάχνεις πού θα περάσεις το Halloween φέτος; Το Kolla στη Λεμεσό ετοιμάζει ένα διήμερο που αξίζει να βάλεις στην ατζέντα σου. Το Cyberness Halloween Market επιστρέφει στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, με μουσική, street food, δημιουργικές δραστηριότητες και πολλές Halloween εκπλήξεις, σε ένα σκηνικό που υπόσχεται να βάλει την πόλη σε spooky mood.

Από τις 16:00 έως τις 23:00, το Kolla θα γεμίσει με περισσότερα από 150 τοπικά καταστήματα και ανεξάρτητους δημιουργούς, που θα παρουσιάσουν από χειροποίητα αντικείμενα και ιδιαίτερα αξεσουάρ μέχρι μόδα, τέχνη και πρωτότυπες δημιουργίες. Είναι η ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα brands, να γνωρίσεις τους ανθρώπους πίσω από αυτά και να βρεις κάτι που δύσκολα θα συναντήσεις στα συνηθισμένα καταστήματα.

Και επειδή μια καλή έξοδος δεν γίνεται χωρίς φαγητό και μουσική, το πρόγραμμα περιλαμβάνει street food, γλυκές λιχουδιές, cocktail bars, DJ sets και live εμφανίσεις. Είτε έρθεις με την παρέα σου για ένα ποτό είτε με την οικογένεια για μια απογευματινή βόλτα, θα βρεις αρκετούς λόγους για να μείνεις λίγο παραπάνω.

Φυσικά, το Halloween θα έχει τον πρώτο λόγο. Θεματικές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και δημιουργικά workshops θα δώσουν στο Kolla μια εντελώς διαφορετική όψη.

Το καλύτερο; Η είσοδος είναι δωρεάν και το event είναι pet-friendly. Μικροί και μεγάλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ενώ αν ψάχνεις αφορμή να φορέσεις τη Halloween στολή σου, μόλις τη βρήκες. Οι μεταμφιέσεις όχι μόνο επιτρέπονται, αλλά ταιριάζουν απόλυτα στο κλίμα του διημέρου.

Το Cyberness έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει κάτι περισσότερο από ένα θεματικό market. Είναι ένα από τα σημεία όπου η Λεμεσός συναντιέται, με δημιουργούς, καλλιτέχνες, οικογένειες και παρέες να μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Κάθε διοργάνωση έχει διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η ιδέα παραμένει η ίδια: να ανακαλύπτεις νέα πράγματα, να γνωρίζεις ανθρώπους και να απολαμβάνεις την πόλη με διαφορετικό τρόπο.

Κράτησε λοιπόν το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου ελεύθερο. Το Halloween στο Kolla έχει όλα τα συστατικά για μια διαφορετική έξοδο στη Λεμεσό.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέτες σε μελλοντικές διοργανώσεις μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kolla.com/cybernessmarket/

Για περισσότερες ενημερώσεις και το πλήρες ημερολόγιο εκδηλώσεων, ακολουθήστε το Kolla στο Instagram: https://www.instagram.com/kolla.cy/