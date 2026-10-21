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Τον ύπνο τους έχουν χάσει κάτοικοι της Έκαλης στη Λεμεσό, ιδιαίτερα όσοι διαμένουν κοντά στις φοιτητικές εστίες, καταγγέλλοντας πως οι νύχτες στην περιοχή σημαδεύονται από καβγάδες, φασαρίες και καταστροφές.

Φωτιές σε κάδους, βανδαλισμοί και ζημιές σε υποστατικά συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Κάτοικοι και επαγγελματίες που επικοινώνησαν με τον «Φ» περιγράφουν μια κατάσταση, η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ενώ ορισμένοι διστάζουν να προχωρήσουν σε επίσημες καταγγελίες, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ζημιές στις περιουσίες τους.

Τις τελευταίες ημέρες, ο «Φ» έγινε αποδέκτης αρκετών παραπόνων από κατοίκους, αλλά και από επαγγελματίες που διατηρούν υποστατικά στην περιοχή. Όπως αναφέρουν, τα περιστατικά έντονης οχληρίας και πρόκλησης ζημιών είναι σχεδόν καθημερινά, με τους νεαρούς να συνεχίζουν τη δράση τους χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να δείχνουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο αστυνομικής παρέμβασης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και καφετέρια της περιοχής, η οποία, σύμφωνα με τις αναφορές που έφτασαν στον «Φ», έχει κατά καιρούς υποστεί βανδαλισμούς και ζημιές.

Πρόσωπα που αναφέρουν ότι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν το σημείο έξω από το υποστατικό ως χώρο συγκέντρωσης νεαρών, κυρίως από αργά το απόγευμα μέχρι το βράδυ, με την κατάσταση να συνοδεύεται από έντονη οχληρία και επεισόδια. Σε πρόσφατο περιστατικό, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε ο «Φ», νεαρός φέρεται να εκτόξευσε καρέκλα του υποστατικού προς άλλο νεαρό, προκαλώντας ένταση έξω από την καφετέρια.

Σε άλλο περιστατικό, επίσης έξω από το ίδιο υποστατικό, νεαροί φέρονται να προκαλούσαν φασαρία. Όταν έγινε σύσταση να σταματήσουν, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή. Οι νεαροί αποχώρησαν από το σημείο, ενώ λίγο αργότερα πυρπολήθηκε κάδος απορριμμάτων.

Τα περιστατικά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν περιορίζονται στον εξωτερικό χώρο. Σε άλλη περίπτωση, κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης μεταξύ νεαρών εντός της καφετέριας, ένας εξ αυτών εκσφενδόνισε καρέκλα, η οποία έσπασε την εσωτερική τζαμαρία του υποστατικού.

«Βαρεθήκαμε…»

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν ουσιαστική παρέμβαση και συχνότερη αστυνομική παρουσία στην περιοχή. «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Βαρεθήκαμε να τα λέμε και να τα γράφουμε κάθε μέρα. Πραγματικά υποφέρουμε και κανείς δεν ενδιαφέρεται», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος. Όπως υποστηρίζουν, στα περιστατικά εμπλέκονται επανειλημμένα τα ίδια πρόσωπα, κυρίως ανήλικοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και νεαροί από άλλες περιοχές της Λεμεσού.