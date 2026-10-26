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Μια υπόθεση με σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους των Lions Ελλάδας και Κύπρου. Η απόφαση της διεθνούς ηγεσίας των Lions να δημιουργήσει την «Προσωρινή Περιοχή 135», εντάσσοντας σε χωριστή διοικητική δομή λέσχες που λειτουργούν παράτυπα στα κατεχόμενα, εγείρει ανησυχίες για την παρουσίαση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ξεχωριστής οντότητας.

Το θέμα έφθασε στο Έκτακτο Εθνικό Συνέδριο του Πολλαπλού Θέματος 117 Ελλάς – Κύπρος, στις 18 Οκτωβρίου 2026, στο οποίο συμμετείχαν τρεις υψηλόβαθμοι ηγέτες της Διεθνούς Οργάνωσης LIONS. Εκεί, Λέσχες Lions από Ελλάδα και Κύπρο, ανάμεσά τους και η προσφυγική Λέσχη Lions Club Kyrenia, μέσω της εκπροσώπου της Όλγας Παπαδήμου, διατύπωσαν μια ξεκάθαρη και θαρραλέα αντίθεση, ζητώντας σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και στην ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την προσφορά στην προσφυγιά

Οι Lions αποτελούν διεθνές εθελοντικό δίκτυο με ιστορία πέραν του ενός αιώνα και σύνθημα «Υπηρετούμε». Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ορίσει την εν λόγω Oργάνωση ως εκπρόσωπο όλων των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με δικαίωμα ψήφου. Η δράση των LIONS περιλαμβάνει στήριξη ευάλωτων ανθρώπων, παροχή βασικών αγαθών, πρωτοβουλίες υγείας και προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Κύπρο ο Λαϊονισμός δραστηριοποιείται από το 1954. Μετά την τουρκική εισβολή, οι λέσχες που λειτουργούσαν στα κατεχόμενα σήμερα εδάφη μας, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις έδρες τους και να ανασυγκροτηθούν στις ελεύθερες περιοχές, συνεχίζοντας την κοινωνική προσφορά τους. Αυτή η θλιβερή προσφυγική «ιδιότητα» δίνει ιδιαίτερο βάρος στην παρέμβαση της Λέσχης Κερύνειας στο Εθνικό Συνέδριο της 18ης Οκτωβρίου.

Χωριστή δομή, επικίνδυνο προηγούμενο

Οι λέσχες που λειτουργούν σήμερα παράτυπα στα κατεχόμενα είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενταχθούν στο Πολλαπλό Θέμα 117 Ελλάς–Κύπρος. Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, δεν αποδέχθηκαν ποτέ αυτή τη διευθέτηση.

Η διεθνής ηγεσία των Lions, υιοθετώντας μια περίεργη στάση, αντί να επιδιώξει λύση μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επέλεξε να δημιουργήσει για αυτές μια ξεχωριστή διοικητική δομή, την «Προσωρινή Περιοχή 135». Η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκτά χωριστή διοικητική παρουσία μέσα σε μια διεθνή οργάνωση.

Έτσι, μια διευθέτηση που παρουσιάζεται ως οργανωτική μπορεί να εξυπηρετήσει την τουρκική επιδίωξη να αντιμετωπίζονται τα κατεχόμενα ως ξεχωριστή οντότητα. Αυτό ακριβώς καταγγέλλουν οι Lions Κερύνειας, προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποφάσεις συμβάλλουν στην αποδοχή και την παγίωση της διαίρεσης της Κύπρου.

Η στάση της διεθνούς ηγεσίας προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Στην ομιλία της στο Συνέδριο, η κ. Παπαδήμου επικαλείται γραπτές διαβεβαιώσεις της διεθνούς ηγεσίας ότι συμμορφώνεται με την ονοματολογία του ΟΗΕ, δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και δεν επιτρέπει μη αναγνωρισμένη σημαία.

Πώς συμβιβάζονται αυτές οι διαβεβαιώσεις με τη προώθηση μιας δομής που προκαλεί τόσο σοβαρές αντιδράσεις; Η διοικητική αυτοτέλεια μπορεί να μην ισοδυναμεί αυτομάτως με κρατική αναγνώριση, την προωθεί όμως ύπουλα και μεθοδικά. Η διεθνής ηγεσία οφείλει να απαντήσει επί της ουσίας στις ανησυχίες των νόμιμων κυπριακών λεσχών. Η αντιμετώπισή τους ως μιας περίπου ενοχλητικής προσπάθειας πολιτικοποίησης του Λαϊονισμού είναι άδικη, ιδιαίτερα απέναντι σε ανθρώπους που βίωσαν με τόσο τραγικό τρόπο τη βία και τον εκτοπισμό.

Οι Lions Κερύνειας έθεσαν καθαρά τα όρια

Το Συνέδριο οργανώθηκε αποκλειστικά για το θέμα της «Προσωρινής Περιοχής 135», με παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων της διεθνούς ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπρόσωπος των Lions Κερύνειας, απαίτησε να καταγραφεί με απόλυτη σαφήνεια η θέση της προσφυγικής Λέσχης.

Ζήτησε τη διαγραφή της επίμαχης καταχώρισης ή ονομασίας, στον βαθμό που εμφανίζει περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χωριστή οντότητα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμούν τη συνεργασία με τους τουρκοκύπριους Lions, μέσα σε δομές που σέβονται την ενότητα της χώρας μας.

Η αποφασιστικότητα των Lions Κερύνειας αποτυπώθηκε στην προειδοποίηση ότι η Λέσχη θα εξετάσει σοβαρά την παραμονή της στην οργάνωση και θα ενημερώσει τη διεθνή και διπλωματική κοινότητα, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της. Με την παρέμβαση αυτή, οι Lions Κερύνειας ανέδειξαν μια υπόθεση που χρειάζεται δημοσιότητα και θεσμική προσοχή. Η προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτεί εγρήγορση και απέναντι σε φαινομενικά τεχνικές διευθετήσεις.

Η θαρραλέα φωνή των Lions Κερύνειας και άλλων Λεσχών από Ελλάδα και Κύπρο, υπενθυμίζει ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο και η υπεράσπιση αρχών και αξιών μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.