Οι λέσχες Lions Κύπρου και Ελλάδας παρέδωσαν σήμερα, στη Σκαρίνου, δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης για τις κοινότητες ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση τους οι λέσχες αναφέρουν ότι «η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί το δεύτερο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας των Λεσχών Lions Κύπρου και Ελλάδας, μετά την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης προς τους πυρόπληκτους των φονικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2025».

«Οι κινητές μονάδες πυρόσβεσης παραδίδονται με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της άμεσης αντίδρασης των κοινοτήτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την παράδοση έκαναν ο Κυβερνήτης του Θέματος 117Β Βορείου Ελλάδος – Κύπρου, Παναγιώτης Συνοδινός, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Φυσικών Καταστροφών Lions, Γιώργο Λακκοτρύπη.

