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Ένας πρωτότυπος τρόπος «επιστρατεύτηκε» για να ανοίξει τη συζήτηση για τα χρήματα, ούτως ώστε το θέμα αυτό να γίνει πιο προσιτό στα παιδιά. Πρόκειται για το παραμύθι με τίτλο «70 Τοκό και μια τρύπα στο παπούτσι», το οποίο διδάσκεται στους μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού, στο μάθημα Αγωγής Υγείας, όπου η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί ξεχωριστή ενότητα.

Παράλληλα, προσφέρει δυνατότητες διασύνδεσης με άλλες θεματικές του μαθήματος, όπως τα συναισθήματα, τη φιλία, τις αξίες ζωής, τη διατροφή, το ρίσκο, τις συνθήκες ζωής και τα δικαιώματα του καταναλωτή, ενώ οι χρηματοοικονομικές επιλογές εξετάζονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με τον δρα Ανδρέα Μιλιδώνη, καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη συγγραφέα του παραμυθιού, Μαρία Λοϊζίδου, η οποία έχει στόχο να προωθήσει τη χρηματοοικονομική παιδεία ως την πρώτη γραμμή άμυνας των παιδιών και του πολίτη, βοηθώντας τα να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν απάτες και αυταπάτες.

Η ιστορία του παραμυθιού μας μεταφέρει σε μια μελλοντική εποχή, με ένα φανταστικό νόμισμα. Έτσι, τα παιδιά μπορούν να συζητούν χρηματοοικονομικά διλήμματα, χωρίς να χρειάζεται να εκθέτουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους ή να νιώθουν άβολα μέσα από προσωπικές συγκρίσεις. Μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες, τις πιθανές γκάφες και τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά και την αξία του προγραμματισμού και της διορατικότητας.

Οι δραστηριότητες τα βοηθούν να διακρίνουν ανάγκες και επιθυμίες, να ξεχωρίζουν έσοδα και έξοδα και να καταρτίζουν προϋπολογισμό. Μαθαίνουν για την αποταμίευση για το μέλλον και για έκτακτες ανάγκες, δημιουργώντας ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας», καθώς και για τον δανεισμό, την αποπληρωμή και τη σημασία της εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το παραμύθι έχει αγκαλιαστεί θετικά τόσο από εκπαιδευτικούς και παιδιά και συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων που προβληματίζονται, μαθαίνουν, κάνουν επιλογές και αναζητούν λύσεις τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινωνία.