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Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του συστήματος Tax For All (TFA) από τη Δευτέρα, 02/11/2026, στις 21:00, μέχρι και την Τρίτη, 03/11/2026, στις 12:00.

Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω διάστημα δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο TFA, ούτε στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από αυτό.

Το Τμήμα απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί για την κατανόηση, αναφέρει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ