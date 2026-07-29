Το 50% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν τις προηγούμενες μέρες από τους φοροθέτες του Τμήματος Φορολογίας βρέθηκε να παραβιάζει τις νέες φορολογικές νομοθεσίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις ή τιμολόγια προς τους πελάτες τους, είτε δεν αποδέχονταν πιστωτικές κάρτες ως μέσο πληρωμής.

Τα ευρήματα των πρώτων εφόδων που διενήργησαν λειτουργοί του Τμήματος σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του φοροεισπρακτικού μέτρου της σφράγισης υποστατικών σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στις φορολογικές Αρχές. Μπορεί το δείγμα των ελέγχων να είναι σχετικά μικρό, ωστόσο ο αριθμός των παρανομούντων καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Παραθαλάσσιο σαφάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τις τελευταίες δέκα ημέρες εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας προχώρησαν σε στοχευμένους, επιτόπιους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 30 επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Όπως πληροφορούμαστε, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε εστιατόρια, μπαράκια, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καταστήματα πώλησης σουβενίρ, περίπτερα, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων εκδρομών στην Αγία Νάπα, στον Πρωταρά, στη Λάρνακα και στην Πάφο.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι μισές επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονταν με τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, δεν εξέδιδαν αποδείξεις ή δεν αποδέχονταν πιστωτικές κάρτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λειτουργοί του αρμόδιου Τμήματος, εφαρμόζοντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αντιπαρέβαλαν τα ευρήματα των ελέγχων στις επιχειρήσεις με τα στοιχεία που εξασφάλιζαν από τους πελάτες. Κατά την έξοδο των πελατών έλεγχαν κατά πόσο οι αποδείξεις και τα τιμολόγια που είχαν εκδώσει οι επιχειρήσεις ήταν ορθά, καθώς και εάν οι πελάτες είχαν πληρώσει με πιστωτικές κάρτες.

Προειδοποιητική επιστολή

Σημειώνεται μετά την εκπνοή και της νέας προθεσμίας, οι λειτουργοί θα επισκεφθούν εκ νέου τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που συνεχίσουν να μην εφαρμόζουν τη νομοθεσία, θα τους επιδοθεί τρίτη επιστολή. Εάν εντός πέντε ημερών δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα ακολουθήσει η σφράγιση των υποστατικών των εταιρειών.

Θετική η ανταπόκριση των πολιτών

Όπως μας λέχθηκε, το υψηλό ποσοστό επίδοσης επιστολών κατά τις πρώτες εφόδους του αρμόδιου Τμήματος καταδεικνύει την επιτυχή επιλογή των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, αλλά και την κατάρτιση ορθού πλάνου. Η ανταπόκριση των πολιτών κρίνεται από τις φορολογικές Αρχές ιδιαίτερα θετική, καθώς συνεργάζονται πλήρως με τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που τους ζητούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Συνεχίζεται η εκστρατεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη παγκύπρια εκστρατεία φορολογικής συμμόρφωσης από το Τμήμα Φορολογίας, μέσω στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων, με σκοπό την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την έκδοση νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων, καθώς και την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

Σημειώνεται ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας, σε παγκύπρια βάση, με έμφαση αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές, λόγω της αυξημένης εποχικής οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Έφορος: Να ζητάτε πάντα αποδείξεις

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ», κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του Τμήματος. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους πολίτες να ζητούν πάντοτε από τις επιχειρήσεις νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο, σημείωσε, θα συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι φορολογικές Αρχές δεν στοχεύουν στο να βάζουν λουκέτο σε επιχειρήσεις, αλλά στο να δοθεί ώθηση στους φορολογουμένους ώστε να προχωρήσουν στην κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων για τον διακανονισμό των οφειλών τους.

Θα «χτυπήσουν» μεγαλοοφειλέτες

Πέραν των φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις για την έκδοση αποδείξεων και την εφαρμογή άλλων φορολογικών νομοθεσιών, το Τμήμα Φορολογίας θα εφαρμόσει σύντομα το μέτρο της σφράγισης και σε επιχειρήσεις με φορολογικές οφειλές πέραν των €20.000.

Ήδη έχει καταρτιστεί πλάνο και αναμένεται οι λειτουργοί του αρμόδιου Τμήματος να αρχίσουν με 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των στοιχημάτων, της πώλησης γιοτ και των πολυτελών οχημάτων και οι οποίες οφείλουν φορολογίες πέραν του €1 εκατ.