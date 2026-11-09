Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα χαμηλά αντανακλαστικά των κρατικών υπηρεσιών αποδεικνύουν οι απίστευτες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης της πολυσύχναστης λεωφόρου Παναγούλη, που ενώνει τη Λάρνακα με τη ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή Λιβαδιών.

Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο η λεωφόρος που, κατά τα άλλα, χαρακτηρίζεται ως Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας θα υλοποιηθεί με πάνω από 20 χρόνια καθυστέρηση και δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν το 2030. Κι όλα αυτά παρά τις έντονες παραστάσεις των τοπικών Αρχών, που προβάλλουν τη μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται κάτοικοι και οδηγοί, επειδή η κίνηση διοχετεύεται σε εσωτερικό δρόμο στον οποίο υπάρχουν τρία σχολεία.

«Η ενημέρωση που έχουμε είναι πως το έργο μακάρι να ξεκινήσει το 2030, ενώ προηγουμένως μας είπαν το 2028. Δυστυχώς οι αρμόδιοι σφυρούν αδιάφορα. Στις ώρες αιχμής δημιουργείται μεγάλο κομφούζιο στην περιοχή που φτάνει μέχρι και τον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Ριζοελιάς.

Υπάρχουν φορές που υπάρχουν σταματημένα αυτοκίνητα μέσα στον αυτοκινητόδρομο και η ουρά φτάνει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Σάββα», ανέφερε στον «Φ» ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών, Μάριος Αρμένη, θέτοντας για πολλοστή φορά τα θέματα οδικής ασφάλειας που προκύπτουν.

«Τίθενται σε κίνδυνο και παιδιά αφού υπάρχουν 3 σχολεία στα οποία φοιτούν πέραν των 1.000 μαθητών από 8 κοινότητες. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, έχει 20 χρόνια που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Η υπόσχεση τότε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λιβαδιών ήταν πως θα συνεχιστεί άμεσα η δεύτερη φάση. Δυστυχώς μόνο εξαγγελίες μας έκαναν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους, αφού διοχετεύτηκε η κίνηση και όσων πάνε Κοκκινοχώρια και Λευκωσία».

Σε μια ύστατη προσπάθεια ν’ ακουστούν οι κάτοικοι θα πραγματοποιήσουν, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. «Μαζεύουμε στοιχεία για να δείξουμε στην πράξη τι συμβαίνει στις ώρες αιχμής. Μετά θα γίνει εκδήλωση διαμαρτυρίας στην οποία θα συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων και κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος. Δεν θα αποκόψουμε δρόμους επειδή ήδη ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά», σημείωσε ο κ. Αρμένης.

Σημειώνεται πως το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τον δρόμο ετοιμάστηκε από το 2009. Όταν ο «Φ» έθεσε ξανά το θέμα πριν από ενάμιση χρόνο η απάντηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) ήταν πως το έργο έχει αρχική εκτίμηση τα €12 εκατ. και πως «θα μπορούσε ν’ αρχίσει το 2028».

Υπήρχε ωστόσο και από τότε ένδειξη για νέες καθυστερήσεις αφού αναφερόταν πως «η ημερομηνία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί με βάση τις σημερινές δυνατότητες». Το ΤΠΟ απέδωσε τις καθυστερήσεις στη «δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση» της Κύπρου την περίοδο μετά το 2011 και έπειτα στην ετοιμασία νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, η έγκριση του οποίου χρειάστηκε… 5 χρόνια.