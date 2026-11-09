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Οι νέες καθυστερήσεις και το πρόσφατο μπάχαλο αναφορικά με την υλοποίηση της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας από την Αρχή Λιμένων, τέθηκαν ξανά από τους φορείς της Λάρνακας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΕΒΕΛ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρόεδρος του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, δρ Νάκης Αντωνίου τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Λάρνακας και της ευρύτερης περιοχής, αφού μπορεί ν’ αλλάξει την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και να διανοίξει νέους ορίζοντες.

Η Λάρνακα, πρόσθεσε, «δεν μπορεί να συνεχίσει να μένει στις υποσχέσεις και στις εξαγγελίες. Έχει ακούσει πολλά και έχει περιμένει αρκετά. Αυτό που απαιτούμε πλέον είναι συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφή χρονοδιαγράμματα και έργα στην πράξη».

Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε εμπιστοσύνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας, ωστόσο, πως «οι αντοχές της πόλης έχουν εξαντληθεί» και πως «είναι ώρα οι υποσχέσεις να γίνουν έργα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος στην τοποθέτησή του υπογράμμισε πως απαιτείται σαφής σχεδιασμός, συντονισμός και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις κατά καιρούς δεσμεύσεις.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υπέδειξε πως ο Δήμος και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ), θα συνεχίσουν από κοινού να διεκδικούν την άμεση προώθηση του έργου ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, τονίζοντας ότι η πόλη του Ζήνωνα δεν μπορεί να αποδεχθεί άλλη στασιμότητα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις προοπτικές γενικότερης ανάπτυξης της Λάρνακας, με τον πρόεδρο του ΕΒΕΛ να τονίζει τη σημασία της επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου, αλλά και της αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου ως χώρου συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO).

Υπέδειξε, ωστόσο, πως μεγάλη έκταση του παλαιού αεροδρομίου παραμένει, ακόμη, αναξιοποίητη. «Δεν είναι αποδεκτό -τόνισε χαρακτηριστικά- μια τόσο σημαντική έκταση να παραμένει αναξιοποίητη, όταν υπάρχουν πραγματικές επενδυτικές δυνατότητες και ανάγκες για σύγχρονες υποδομές», ανέφερε ο δρ Αντωνίου, σημειώνοντας πως το ΕΒΕΛ βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Μεταφορών και αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις, στη βάση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Να σημειωθεί ότι στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ παρέστη και ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της επαρχίας Λάρνακας στον ενεργειακό και βιομηχανικό σχεδιασμό της χώρας, με επίκεντρο το Βασιλικό. Ο κ. Δαμιανός είπε, μεταξύ άλλων, πως η ολοκλήρωση του Κεντρικού Συστήματος Πυρόσβεσης στο Βασιλικό αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για τη σύσταση φορέα διακυβέρνησης του Ενεργειακού Κέντρου.