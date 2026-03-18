Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) ανανέωσαν το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU), επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία τους και ενισχύοντας τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, το ανανεωμένο μνημόνιο υπεγράφη από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή, και τον πρόεδρο του ΕΒΕΛ, Ανδρέα Τσουλόφτα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης EXCELSIOR Space Industry Day: Synergies and Collaboration, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026 στο Blue Economy Innovation Centre του Δήμου Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται, η ανανέωση του MoU ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο οργανισμών με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και την προώθηση νέων ευκαιριών στους τομείς των διαστημικών τεχνολογιών, της Παρατήρησης Γης και της ψηφιακής καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής Χατζημιτσής υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού τομέα, σημειώνοντας ότι στόχος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης είναι η μετατροπή της έρευνας σε εφαρμογές και υπηρεσίες με ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση πραγματικών κοινωνικών προκλήσεων.

Ως παράδειγμα ανέφερε την ψηφιακή πλατφόρμα άρδευσης ακριβείας PRECiRRI, η οποία αξιοποιεί δεδομένα Παρατήρησης Γης και τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων στη γεωργία. Όπως σημείωσε, μέσα από συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο ενισχύεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργούνται νέες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ΕΒΕΛ, ο πρόεδρός του Ανδρέας Τσουλόφτας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας τόσο σημαντικός οργανισμός έρευνας και καινοτομίας δραστηριοποιείται στη Λεμεσό και συμβάλλει στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, η ανανέωση του Μνημονίου Συναντίληψης επιβεβαιώνει την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και δημιουργεί προοπτικές για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι μέσα από τέτοιες συνεργασίες το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και το ΕΒΕΛ συμβάλλουν στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Λεμεσού και της Κύπρου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προοπτικές της διαστημικής οικονομίας και των τεχνολογιών Παρατήρησης Γης ως τομείς με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την οικονομία και την κοινωνία.