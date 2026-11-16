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Μια ξεχωριστή συναυλία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Sistema Cyprus

Μια βραδιά όπου η μουσική ενώνει τις δυνάμεις της με την ανθρωπιστική προσφορά.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ενώνει τις δυνάμεις του με το Sistema Cyprus και παρουσιάζει τη συναυλία «Φωνή στη Σιωπή, κι Ανθίζει η Ψυχή», μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη, την προσφορά και τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Sistema Cyprus, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και καθοδήγηση του μαέστρου Santiago Ossa Alzate.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και το Sistema Cyprus αναδεικνύουν τη σημασία της συλλογικότητας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της έμπρακτης στήριξης προς όσους έχουν ανάγκη. Η μουσική γίνεται γέφυρα επικοινωνίας και προσφοράς, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Πίσω από τη μουσική αυτή συνάντηση βρίσκεται ένας ιδιαίτερα σημαντικός σκοπός: όλα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ετοιμασία των Χριστουγεννιάτικων Πακέτων Αγάπης του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία θα προσφερθούν σε ευάλωτες οικογένειες μαθητών παγκύπρια, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη κατά την εορταστική περίοδο.

Η συναυλία αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία και, παράλληλα, να συμβάλει σε μια προσπάθεια που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026 | Ώρα 19:00

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Εισιτήρια: Από €10

Προπώληση:https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7808 και όλα τα καταστήματα ACS Courier

Πληροφορίες εισιτηρίων: 7777 7040

Χορηγοί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Ασημένιοι Χορηγοί: Capital.com, Άθως Δημητρίου Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Χάλκινοι Χορηγοί: Αλφαμέγα, Hermes Airports, Nextius Capital

Χορηγοί Sistema Cyprus

Εταιρικοί Χορηγοί: Mohari Hospitality, XM

Θεσμικοί Υποστηρικτές: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου , A. G. Leventis Foundation, Δήμος Λευκωσίας, Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες, Savino Live, Bridges for Tomorrow, I Have a Dream